«Кто знает, как сложилась бы игра». ЭСК признал пенальти в пользу «Рубина» в матче с «Родиной» неправильным

«Родина» сообщила итоги заседания ЭСК РФС по судейству в первом туре Первой лиги против «Рубина» (0:2). Пенальти в пользу казанцев был назначен ошибочно.
«И все-таки не было.
Экспертно-судейская комиссия РФС отметила, что в матче первого тура против «Рубина» пенальти в наши ворота на 42-й минуте был назначен неверно.
Кто знает, как сложилась бы игра, не будь этого одиннадцатиметрового, но не будем оглядываться назад. Идeм дальше!» – написала «Родина».
- Арбитр матча Иван Сиденков получил «неуд».
- «Рубин» играет в Первой лиге впервые за 20 лет.
- Для «Родины» это дебютный сезон в Первой лиге.
Источник: телеграм-канал «Родины»