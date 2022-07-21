«Кто знает, как сложилась бы игра». ЭСК признал пенальти в пользу «Рубина» в матче с «Родиной» неправильным

«Родина» сообщила итоги заседания ЭСК РФС по судейству в первом туре Первой лиги против «Рубина» (0:2). Пенальти в пользу казанцев был назначен ошибочно.

«И все-таки не было.

Экспертно-судейская комиссия РФС отметила, что в матче первого тура против «Рубина» пенальти в наши ворота на 42-й минуте был назначен неверно.

Кто знает, как сложилась бы игра, не будь этого одиннадцатиметрового, но не будем оглядываться назад. Идeм дальше!» – написала «Родина».