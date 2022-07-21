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ЭСК ответила на обращение «Локомотива». Все решения Казарцева и Панина признаны верными

ЭСК РФС рассмотрела обращение «Локомотива», недовольного работой судей на матче 1-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:1).

Все решения арбитров, которые вызвали вопросы у столичного клуба, признаны верными.

«На 58-й минуте Казарцев правильно не назначил 11-метровый удар в ворота гостей после единоборства Антона Миранчука и Кирилла Гоцука. В том момент железнодорожник пробросил мяч мимо соперника, а через мгновение произошло игровое столкновение.

На 70-й минуте в центре поля столкнулись Гоцук и Алексис Бека-Бека. Судья и тут не увидел нарушения правил в действиях Гоцука, дал знак продолжить игру. Вскоре после этого нижегородцы сравняли счет. В той же атаке верно не зафиксировано положение «вне игры» у игрока гостей. Гол засчитан правильно.

На 89-й минуте Вильсон Изидор пробил по воротам нижегородцев и мяч попал в руку Дмитрия Стоцкого. Видеоассистент Игорь Панин провел проверку и не нашел оснований для назначения 11-метрового удара. Руки защитника находились близко к его груди и площадь тела не увеличивали. Пенальти правильно не назначен», – сообщает «СЭ».

  • С 28-й минуты «Локомотив» играл в большинстве.
  • Игру в поле обслуживал петербуржец Василий Казарцев.
  • В «Локомотиве» заявляли, что могут подать «иск» на судейство Казарцева.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +7260

    серега кашин 19 минут назад

    рука руку моет, если бы признали то расписались бы в своей некомпитенции

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