Стала известна сумма долга СКА Басты перед сотрудниками

Ростовский СКА, выступающий в группе 1 Второй лиги, задолжал работникам по зарплате суммарно 8 миллионов рублей.

Сейчас долг погашен – после вмешательства прокуратуры. Всего СКА был должен 50+ сотрудникам.

Виновники правонарушения уже привлекались к ответственности за аналогичное деяние, сообщили в прокуратуре. Теперь клубу предстоит выплатить штраф за нарушение трудового законодательства.