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Стала известна сумма долга СКА Басты перед сотрудниками

Ростовский СКА, выступающий в группе 1 Второй лиги, задолжал работникам по зарплате суммарно 8 миллионов рублей.

Сейчас долг погашен – после вмешательства прокуратуры. Всего СКА был должен 50+ сотрудникам.

Виновники правонарушения уже привлекались к ответственности за аналогичное деяние, сообщили в прокуратуре. Теперь клубу предстоит выплатить штраф за нарушение трудового законодательства.

  • СКА владеет рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко).
  • В 1-м туре СКА сыграет на выезде с «Аланией-2» (23 июля).
  • СКА выигрывал Кубок СССР.

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Источник: rostovgazeta.ru

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