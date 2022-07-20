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Стала известна сумма долга СКА Басты перед сотрудниками

20 июля 2022, 19:11
1

Ростовский СКА, выступающий в группе 1 Второй лиги, задолжал работникам по зарплате суммарно 8 миллионов рублей.

Сейчас долг погашен – после вмешательства прокуратуры. Всего СКА был должен 50+ сотрудникам.

Виновники правонарушения уже привлекались к ответственности за аналогичное деяние, сообщили в прокуратуре. Теперь клубу предстоит выплатить штраф за нарушение трудового законодательства.

  • СКА владеет рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко).
  • В 1-м туре СКА сыграет на выезде с «Аланией-2» (23 июля).
  • СКА выигрывал Кубок СССР.

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Источник: rostovgazeta.ru
Россия. Вторая лига. Группа 1 СКА-Ростов
Комментарии (1)
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crf575757
1676808539
А всё потому, что БАСТА - лузер московский!
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