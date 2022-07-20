Стала известна сумма долга СКА Басты перед сотрудниками

Ростовский СКА, выступающий в группе 1 Второй лиги, задолжал работникам по зарплате суммарно 8 миллионов рублей.
Сейчас долг погашен – после вмешательства прокуратуры. Всего СКА был должен 50+ сотрудникам.
Виновники правонарушения уже привлекались к ответственности за аналогичное деяние, сообщили в прокуратуре. Теперь клубу предстоит выплатить штраф за нарушение трудового законодательства.
- СКА владеет рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко).
- В 1-м туре СКА сыграет на выезде с «Аланией-2» (23 июля).
- СКА выигрывал Кубок СССР.
Источник: rostovgazeta.ru