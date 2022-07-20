Президент «Лилля» подтвердил, что Саншеш выбирает между двумя клубами

Президент «Лилля» Оливье Летанг заявил, что полузащитник Ренату Саншеш покинет клуб летом.

«Саншеш уйдет этим летом. «ПСЖ» или «Милан». Это два больших вызова для Ренату.

Ни с одним из клубов у нас нет полной договоренности. Все конфиденциально», – сказал Летанг.