Саншеш сделал выбор между «ПСЖ» и «Миланом»

Игрок с хорошим потенциалом, но будет сидеть на лавке и наблюдать за "великим" и клоуном, которого никак не отцепят в Италию.
Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш собирается перейти в «ПСЖ».
24-летний футболист выбрал парижский клуб, несмотря на предложение от «Милана».
Трансфер португальца обойдется потенциальному покупателю в 10 миллионов евро.
- Саншеш знаком с новым главным тренером «ПСЖ» Кристофом Гальтье по совместной работе в «Лилле».
- В прошлом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 5 ассистов в 31 матче.