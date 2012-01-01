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Саншеш сделал выбор между «ПСЖ» и «Миланом»

Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш собирается перейти в «ПСЖ».

24-летний футболист выбрал парижский клуб, несмотря на предложение от «Милана».

Трансфер португальца обойдется потенциальному покупателю в 10 миллионов евро.

  • Саншеш знаком с новым главным тренером «ПСЖ» Кристофом Гальтье по совместной работе в «Лилле».
  • В прошлом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 5 ассистов в 31 матче.

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Источник: RMC Sport

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Комментарии1
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    Рейтинг: +22935

    DOCTOR PENALTY 2 часа назад

    Игрок с хорошим потенциалом, но будет сидеть на лавке и наблюдать за "великим" и клоуном, которого никак не отцепят в Италию.

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