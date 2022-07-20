В Воронеже рассказали о реконструкции стадиона «Факела». Первый матч – уже через десять дней

Департамент физической культуры и спорта Воронежской области сообщил о незавершенных работах на домашнем стадионе «Факела».

«В период с 1 июля по 18 июля на объекте завершены работы по ремонту системы полива и подогрева поля, санузлов и медицинских кабинетов, асфальтобетонного покрытия внутри стадиона и на прилегающей территории; смонтированы системы видеонаблюдения СКДЗ; установлены площадки для телевизионных камер и новые сиденья на трибунах взамен испорченных.

В настоящее время запланированы и выполняются мероприятия по ремонту системы пожарной сигнализации; монтажу системы медиа периметра, баннеров на фасад здания, металлического ограждения разделения потоков зрителей, секторов трибун, откатных ворот; подключению медицинских кабинетов к электропитанию; окраске фасадов и кирпичного ограждения территории; укладке искусственного газона по периметру поля», – сообщили в департаменте.