«Факел» продал более 9300 абонементов за первые 3 дня. Это почти половина от вместимости стадиона

«Факел» реализовал более 9300 абонементов за первые три дня продаж. Это чуть меньше половины от общей вместимости домашнего стадиона клуба.

«У нас есть статистика, и она потрясает. Мы видим, что в первые часы реализации каждые несколько секунд происходила продажа – люди выбирали места на схеме стадиона, собирались нажать кнопку «оплатить», и в эту секунду данные посадочного места уходили кому-то другому.

Довольно высокий темп продаж сохраняется и сегодня, болельщики завалили офис клуба звонками и письмами, люди заждались большого футбола», – заявил вчера глава отдела коммерции «Факела» Дарья Музалевская.