«Факел» продал более 9300 абонементов за первые 3 дня. Это почти половина от вместимости стадиона

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«Факел» реализовал более 9300 абонементов за первые три дня продаж. Это чуть меньше половины от общей вместимости домашнего стадиона клуба.
«У нас есть статистика, и она потрясает. Мы видим, что в первые часы реализации каждые несколько секунд происходила продажа – люди выбирали места на схеме стадиона, собирались нажать кнопку «оплатить», и в эту секунду данные посадочного места уходили кому-то другому.
Довольно высокий темп продаж сохраняется и сегодня, болельщики завалили офис клуба звонками и письмами, люди заждались большого футбола», – заявил вчера глава отдела коммерции «Факела» Дарья Музалевская.
- Стадион «Факела» вмещает 21 793 зрителей.
- В первом туре РПЛ «Факел» сыграл вничью с «Краснодаром» (2:2) на выезде.
- «Факел» вышел в высший дивизион впервые за 21 год.