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Колосков негативно воспринял участие медиакоманд в Кубке России

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на участие медийных команд в Кубке России.

«Идиотизмом этот факт назвать нельзя, но идея все же плохая. Считаю, что нельзя смешивать все в одну кучу в угоду каким-то непонятным идеям. Медийные команды должны заниматься своей темой.

Кубок России – одно из старейших соревнований. Слава богу, что к нему сейчас вновь появляется интерес. Два полуфинала и финал – просто украшение.

Каким боком медийные команды в Кубке России лично я не понимаю. Нельзя мешать профессиональный футбол и футбол по интересам», – сказал Колосков.

  • Команды Медиалиги «Амкал» и 2DROTS примут участие в розыгрыше Кубка России сезона-2022/23.
  • 2DROTS стали чемпионами 1-го сезона Медиалиги.
  • «Амкал» в июне сыграл в товарищеском матче с «Динамо» (0:5).

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 11:02
Комментарии5
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    Рейтинг: +1726

    fakeid 1 час назад

    предлагаю создать отдельную медийную лигу, чтобы она вообще никак не пересекалась с профессиональными клубами, даже в кубке. сослать туда спартаг. и пусть хоть в Ж друг друга е*ут и выкладывают на ютубе.

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    Рейтинг: +656

    SpartakMoskwa > fakeid 39 минут назад

    Ну ты шизоид, я от тебя в ахере просто

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    Рейтинг: +14471

    Fusballer > SpartakMoskwa 59 секунд назад

    Самое интересное, что это как раз таки бомжи занимаются выкладыванием в сеть порно-роликов.

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    Рейтинг: +1804

    Vitaga 1 час назад

    корпоративная солидарность типа.... играть могут только профи) остальные пусть пинают мячик во дворе.... да ппц что в Англии что во Франции в кубке играют все - и любители и полупрофи. клубы чисто профессиональные вступают в турнир на последних этапах но играет вся страна. так идет популяризация футбола. и это правильно. Колосков - закосневший чиновник эпохи Горбачева. пусть он профессионал в своем чиновничьем деле но он зажравшийся и уже маразматичный

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    Рейтинг: +3737

    Enter2006 1 час назад

    Согласен. Или тогда давайте приглашать победителей дворовых команд тоже, некоторые из них ой как могут накостылять паспортистам!

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