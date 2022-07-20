Колосков негативно воспринял участие медиакоманд в Кубке России

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на участие медийных команд в Кубке России.

«Идиотизмом этот факт назвать нельзя, но идея все же плохая. Считаю, что нельзя смешивать все в одну кучу в угоду каким-то непонятным идеям. Медийные команды должны заниматься своей темой.

Кубок России – одно из старейших соревнований. Слава богу, что к нему сейчас вновь появляется интерес. Два полуфинала и финал – просто украшение.

Каким боком медийные команды в Кубке России лично я не понимаю. Нельзя мешать профессиональный футбол и футбол по интересам», – сказал Колосков.