Колосков негативно воспринял участие медиакоманд в Кубке России

предлагаю создать отдельную медийную лигу, чтобы она вообще никак не пересекалась с профессиональными клубами, даже в кубке. сослать туда спартаг. и пусть хоть в Ж друг друга е*ут и выкладывают на ютубе.
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на участие медийных команд в Кубке России.
«Идиотизмом этот факт назвать нельзя, но идея все же плохая. Считаю, что нельзя смешивать все в одну кучу в угоду каким-то непонятным идеям. Медийные команды должны заниматься своей темой.
Кубок России – одно из старейших соревнований. Слава богу, что к нему сейчас вновь появляется интерес. Два полуфинала и финал – просто украшение.
Каким боком медийные команды в Кубке России лично я не понимаю. Нельзя мешать профессиональный футбол и футбол по интересам», – сказал Колосков.