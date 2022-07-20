Сутормин: «Химки» в первом туре убаюкали «Зенит»

Футболист «Зенита» Алексей Сутормин объяснил ничью в первом туре РПЛ от «Химок» (1:1) и поговорил о ближайшем сопернике – «Крыльях Советов».

«В прошлом матче «Химки» нас убаюкали, после чего мы получили щелчок по носу.

Соперник впереди хороший, в первом матче они победили. У нас состояние тоже хорошее, готовимся к матчу и намерены реабилитироваться за прошлый матч.

Моя позиция? Я уже привычно чувствую себя на позиции правого защитника. Понятно, что есть ошибки, но я стараюсь их минимизировать», – сказал Сутормин.