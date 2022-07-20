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Сутормин: «Химки» в первом туре убаюкали «Зенит»

Футболист «Зенита» Алексей Сутормин объяснил ничью в первом туре РПЛ от «Химок» (1:1) и поговорил о ближайшем сопернике – «Крыльях Советов».

«В прошлом матче «Химки» нас убаюкали, после чего мы получили щелчок по носу.

Соперник впереди хороший, в первом матче они победили. У нас состояние тоже хорошее, готовимся к матчу и намерены реабилитироваться за прошлый матч.

Моя позиция? Я уже привычно чувствую себя на позиции правого защитника. Понятно, что есть ошибки, но я стараюсь их минимизировать», – сказал Сутормин.

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Источник: телеграм-канал «Зенита»

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Сегодня, 10:43
Комментарии5
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    Рейтинг: +58

    Бомжи - гомосеки 1 час назад

    вас не убаюкали, а чпокнули в зад... а могли и опустить в конце игры...

    3
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    Рейтинг: +3737

    Enter2006 1 час назад

    Чего гонишь то? Вы забили первый гол и уснули сами. А во втором тайме вообще не проснулись. Вы реально отскочили в игре с Химками. Химки должны были побеждать.

    1
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    Рейтинг: +19431

    derrik2000 > Enter2006 47 минут назад

    ОХ, ну как же на последних минутах матча Химки не забили???!!!
    ((((((((((

    1
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    Рейтинг: +3737

    Enter2006 > derrik2000 36 минут назад

    Даже не знаю... Мяч от Зуева просвистел в сантиметрах от девятки, и видно было что Одоевский никак бы не спас, был бы эпический гол!

    1
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    Рейтинг: +15560

    Barmaleushka 1 час назад

    Не чего оправдываться , сами себя "убаюкали" . Зазвездились раньше времени .

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