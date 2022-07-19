Стало известно, когда у российских арбитров VAR появятся офсайдные линии

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев сообщил, когда российские арбитры VAR смогут снова использовать офсайдные линии.

«Офсайдные линии мы не отменили, надеемся, что через месяц-два технология войдет в строй и будет существовать.

Относительно того, что нужно давать преимущество атакующей стороне, я согласен. Если говорить о сантиметрах, которые так расстраивают многих болельщиков, это можно реализовать и с офсайдными линиями – в пользу утолщения.

Всегда будет оставаться вопрос, что не 10, а 11 сантиметров офсайд. Мы, когда технологии появятся, будем думать, чтобы микроскопические офсайды, которые арбитр физически увидеть не может – до 2-3 см – возможно, будем устранять.

К линиям мы уже привыкли, они будут», – сказал Каманцев.