«Похоже на трендовый вброс от спортсменки». Жена Погребняка – о каминг-ауте Касаткиной

Мария Погребняк, жена экс-нападающего сборной России Павла Погребняка, отреагировала на признание теннисистки Дарьи Касаткиной в нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Теннисистка Дарья Касаткина совершила каминг-аут и рассказала об отношениях с девушкой, теперь все обсуждают еe поведение.

Депутат Госдумы Роман Терюшков резко раскритиковал спортсменку за поступок: «У нас спортсмены всегда, начиная с советской России, являлись идолами для подражания. А Касаткина не лучший пример для подражания».

Я тоже не понимаю, зачем кричать о своих сексуальные предпочтениях, ещe с учeтом того, что большинство это порицает.

Очень похоже на трендовый вброс от спортсменки», – написала Погребняк в своем телеграм-канале.