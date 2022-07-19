«Похоже на трендовый вброс от спортсменки». Жена Погребняка – о каминг-ауте Касаткиной

Желаю Дарье счастья в личной жизни!)
Мария Погребняк, жена экс-нападающего сборной России Павла Погребняка, отреагировала на признание теннисистки Дарьи Касаткиной в нетрадиционной сексуальной ориентации.
«Теннисистка Дарья Касаткина совершила каминг-аут и рассказала об отношениях с девушкой, теперь все обсуждают еe поведение.
Депутат Госдумы Роман Терюшков резко раскритиковал спортсменку за поступок: «У нас спортсмены всегда, начиная с советской России, являлись идолами для подражания. А Касаткина не лучший пример для подражания».
Я тоже не понимаю, зачем кричать о своих сексуальные предпочтениях, ещe с учeтом того, что большинство это порицает.
Очень похоже на трендовый вброс от спортсменки», – написала Погребняк в своем телеграм-канале.
- Касаткиной 25 лет, она родилась в Тольятти.
- Дарья – первая ракетка России.
- Ранее ее поддержали футболистка Надежда Карпова и блогер Василий Уткин.