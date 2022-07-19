Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
Тест: какой футболист спрятался за комиком?
2 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
3 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?

«Похоже на трендовый вброс от спортсменки». Жена Погребняка – о каминг-ауте Касаткиной

Мария Погребняк, жена экс-нападающего сборной России Павла Погребняка, отреагировала на признание теннисистки Дарьи Касаткиной в нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Теннисистка Дарья Касаткина совершила каминг-аут и рассказала об отношениях с девушкой, теперь все обсуждают еe поведение.

Депутат Госдумы Роман Терюшков резко раскритиковал спортсменку за поступок: «У нас спортсмены всегда, начиная с советской России, являлись идолами для подражания. А Касаткина не лучший пример для подражания».

Я тоже не понимаю, зачем кричать о своих сексуальные предпочтениях, ещe с учeтом того, что большинство это порицает.

Очень похоже на трендовый вброс от спортсменки», – написала Погребняк в своем телеграм-канале.

  • Касаткиной 25 лет, она родилась в Тольятти.
  • Дарья – первая ракетка России.
  • Ранее ее поддержали футболистка Надежда Карпова и блогер Василий Уткин.

Новости по теме
Погребняк назвал самого принципиального соперника 2
«Зенит» – эталон российского футбола. Как его можно обыграть?». Погребняк – о Суперкубке 5
Погребняк опроверг информацию о завершении карьеры 11
Источник: телеграм-канал Марии Погребняк

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:51
Комментарии8
...
  • ...
    Рейтинг: +648

    Fju-2 1 час назад

    Желаю Дарье счастья в личной жизни!)

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +614

    чаппай 1 час назад

    Ещё бы ты понимала, Маша Погребняк. Где ты и где Даша Касаткина. В плане уровня интеллектуального развития.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +631

    (Меня за банили) > чаппай 1 час назад

    Ну-ка, ну-ка, что тебе известно о интеллектуальных способностях этих дам?

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +614

    чаппай > (Меня за банили) 55 минут назад

    Маша, как и её муж, кстати, не то чтобы сильно умные. От природы. А Даша умная и интересная. Сомневаешься? Смотри вью и шоу различные с одной и с другой

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1707

    fakeid 1 час назад

    в спартаке каждый день кто-нибудь совершает каминг-аут, так что это уже не тренд (((

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +25874

    slavutiq70 > fakeid 1 час назад

    Дурик . а при чём здесь Спартак ???Лечи голову ....

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +631

    (Меня за банили) > fakeid 1 час назад

    На сайте бомбардир хренid каждый день совершает каминг-аут. Мы тут уже все привыкли к этому.

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1707

    fakeid > (Меня за банили) 36 минут назад

    кстати, а ты уже получил хрякid?

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11