Тен Хаг ответил, способен ли Роналду соответствовать его требованиям по прессингу

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопросы о форварде Криштиану Роналду.

– Насколько тяжело строить игру вокруг футболиста, у которого остался год по контракту?

– Насколько я знаю, в договоре есть опция продления еще на сезон.

– Общались ли вы с Роналду?

– Ситуация такая же, как неделю назад. Ничего не изменилось.

– Способен ли Криштиану соответствовать требованиям в части прессинга?

– Думаю, ему это по силам. Роналду в течение карьеры уже все доказал. Топ-футболисты способны внести свой вклад, а он совершенно точно является топ-футболистом.

Стиль зависит от имеющихся игроков. Особенно это касается бомбардиров – они чрезвычайно важны для команды.