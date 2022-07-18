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Тен Хаг ответил, способен ли Роналду соответствовать его требованиям по прессингу

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопросы о форварде Криштиану Роналду.

– Насколько тяжело строить игру вокруг футболиста, у которого остался год по контракту?

– Насколько я знаю, в договоре есть опция продления еще на сезон.

– Общались ли вы с Роналду?

– Ситуация такая же, как неделю назад. Ничего не изменилось.

– Способен ли Криштиану соответствовать требованиям в части прессинга?

– Думаю, ему это по силам. Роналду в течение карьеры уже все доказал. Топ-футболисты способны внести свой вклад, а он совершенно точно является топ-футболистом.

Стиль зависит от имеющихся игроков. Особенно это касается бомбардиров – они чрезвычайно важны для команды.

  • 37-летний Роналду хочет сменить клуб.
  • Он не поехал с «МЮ» в предсезонный тур.
  • Официальная причина отсутствия нападающего – личные обстоятельства.

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Источник: The Athletic

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Комментарии1
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    Рейтинг: +121

    Miru mir 2 минуты назад

    Неправильно вопрос поставлен.Правильно так ----Соответствует ли Тен Хаг требованиям, которые Роналду требует от тренера.
    Рон супер, который в доказательствах не нуждается.
    А кто такой Тен Хаг ?

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