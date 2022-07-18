Тен Хаг ответил, способен ли Роналду соответствовать его требованиям по прессингу

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопросы о форварде Криштиану Роналду.
– Насколько тяжело строить игру вокруг футболиста, у которого остался год по контракту?
– Насколько я знаю, в договоре есть опция продления еще на сезон.
– Общались ли вы с Роналду?
– Ситуация такая же, как неделю назад. Ничего не изменилось.
– Способен ли Криштиану соответствовать требованиям в части прессинга?
– Думаю, ему это по силам. Роналду в течение карьеры уже все доказал. Топ-футболисты способны внести свой вклад, а он совершенно точно является топ-футболистом.
Стиль зависит от имеющихся игроков. Особенно это касается бомбардиров – они чрезвычайно важны для команды.
- 37-летний Роналду хочет сменить клуб.
- Он не поехал с «МЮ» в предсезонный тур.
- Официальная причина отсутствия нападающего – личные обстоятельства.
Источник: The Athletic