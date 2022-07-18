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Макарчук не жалеет, что не перешел в «Спартак»

Защитник «Сочи» Артем Макарчук высказался о сорвавшемся трансфере в «Спартак».

– До перехода в «Сочи» у тебя был вариант со «Спартаком». Не жалеешь о своем выборе?

– Нет.

– Понимаешь, что в «Спартак» два раза не зовут?

– Ничего страшного. Зачем сейчас говорить о «Спартаке», если это было давно?

  • Год назад «Спартак» отказался от подписания Макарчука из-за высоких запросов его агента.
  • Зимой футболист перебрался в «Сочи» за 115 тысяч евро.
  • В составе новой команды он забил 2 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах.

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Источник: Sport24

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Комментарии2
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    Рейтинг: +23808

    JTherry 42 минуты назад

    в Спартаке давно забыли об этом якобы защитнике из Балтики, так он решил своим комментом напомнить о себе - "не жалею, не зову, не плачу...") ню-ню...

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    Рейтинг: +1620

    fakeid > JTherry 3 минуты назад

    то есть, это он решил напомнить, а не журналист, который задал вопрос? у меня возникают сомнения по поводу твоей адекватности)

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