Макарчук не жалеет, что не перешел в «Спартак»

Защитник «Сочи» Артем Макарчук высказался о сорвавшемся трансфере в «Спартак».
– До перехода в «Сочи» у тебя был вариант со «Спартаком». Не жалеешь о своем выборе?
– Нет.
– Понимаешь, что в «Спартак» два раза не зовут?
– Ничего страшного. Зачем сейчас говорить о «Спартаке», если это было давно?
- Год назад «Спартак» отказался от подписания Макарчука из-за высоких запросов его агента.
- Зимой футболист перебрался в «Сочи» за 115 тысяч евро.
- В составе новой команды он забил 2 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах.
Источник: Sport24