Макарчук не жалеет, что не перешел в «Спартак»

Защитник «Сочи» Артем Макарчук высказался о сорвавшемся трансфере в «Спартак».

– До перехода в «Сочи» у тебя был вариант со «Спартаком». Не жалеешь о своем выборе?

– Нет.

– Понимаешь, что в «Спартак» два раза не зовут?

– Ничего страшного. Зачем сейчас говорить о «Спартаке», если это было давно?