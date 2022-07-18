Стало известно, сколько «Бавария» заплатит за де Лигта. Клуб согласовал трансфер с «Ювентусом»

Защитник «Ювентуса» Матейс де Лигт перейдет в «Баварию».

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, клубы согласовали трансфер 22-летнего голландца за 70 миллионов евро. Еще 10 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

Сообщалось, что де Лигт согласился понизить зарплату ради трансфера в «Баварию»