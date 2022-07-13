Де Лигт согласился понизить зарплату ради трансфера в «Баварию»

Трансфер защитника «Ювентуса» Матейса де Лигта в «Баварию» близится к завершению.

Игрок ради перехода согласился понизить зарплату. Если в Турине нидерландец получает 10 миллионов евро в год, то «Бавария» будет ему платить меньше.

На такой шаг де Лигта убедили спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич и главный тренер Юлиан Нагельсман.