Де Лигт согласился понизить зарплату ради трансфера в «Баварию»

Трансфер защитника «Ювентуса» Матейса де Лигта в «Баварию» близится к завершению.
Игрок ради перехода согласился понизить зарплату. Если в Турине нидерландец получает 10 миллионов евро в год, то «Бавария» будет ему платить меньше.
На такой шаг де Лигта убедили спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич и главный тренер Юлиан Нагельсман.
- Де Лигт выступает за «Ювентус» с 2019 года.
- В прошлом сезоне он забил 3 гола и сделал 1 ассист в 42 матчах.
- Его контракт с итальянским клубом действует до июня 2024-го.
Источник: твиттер Bayern & Germany