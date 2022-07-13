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Де Лигт согласился понизить зарплату ради трансфера в «Баварию»

Трансфер защитника «Ювентуса» Матейса де Лигта в «Баварию» близится к завершению.

Игрок ради перехода согласился понизить зарплату. Если в Турине нидерландец получает 10 миллионов евро в год, то «Бавария» будет ему платить меньше.

На такой шаг де Лигта убедили спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич и главный тренер Юлиан Нагельсман.

  • Де Лигт выступает за «Ювентус» с 2019 года.
  • В прошлом сезоне он забил 3 гола и сделал 1 ассист в 42 матчах.
  • Его контракт с итальянским клубом действует до июня 2024-го.

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Источник: твиттер Bayern & Germany

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