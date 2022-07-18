Роналду отреагировал на новость о возможном переходе в «Спортинг»

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду опроверг информацию о возможном возвращении в «Спортинг».

Ранее португальский телеканал Sport TV сообщил, что принадлежащий Роналду автомобиль якобы был замечен на территории домашнего стадиона клуба из Лиссабона.

«Фейк», – написал Роналду в комментариях к публикации в соцсети.