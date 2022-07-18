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Роналду отреагировал на новость о возможном переходе в «Спортинг»

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду опроверг информацию о возможном возвращении в «Спортинг».

Ранее португальский телеканал Sport TV сообщил, что принадлежащий Роналду автомобиль якобы был замечен на территории домашнего стадиона клуба из Лиссабона.

«Фейк», – написал Роналду в комментариях к публикации в соцсети.

  • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения.
  • Контракт 37-летнего форварда с клубом истекает через год.
  • Португалец не поехал на сбор «Юнайтед» в Таиланде.

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Источник: Бомбардир.ру

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