Роналду отреагировал на новость о возможном переходе в «Спортинг»

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду опроверг информацию о возможном возвращении в «Спортинг».
Ранее португальский телеканал Sport TV сообщил, что принадлежащий Роналду автомобиль якобы был замечен на территории домашнего стадиона клуба из Лиссабона.
«Фейк», – написал Роналду в комментариях к публикации в соцсети.
- Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения.
- Контракт 37-летнего форварда с клубом истекает через год.
- Португалец не поехал на сбор «Юнайтед» в Таиланде.
Источник: Бомбардир.ру