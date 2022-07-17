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РПЛ. «Пари НН» в меньшинстве ушел от поражения от «Локомотива»

«Локомотив» в первом туре РПЛ сыграл вничью с «Пари НН». Гостям принес ничью нападающий Вячеслав Кротов.

С 28-й минуты нижегородцы были в меньшинстве после удаления воспитанника «Локомотива» Тимура Сулейманова.

Для главных тренеров Йозефа Циннбауэра и Михаила Галактионова это был первый официальный матч во главе команд.

«Локомотив» не проигрывает семь матчей подряд.

Россия. РПЛ. 1-й тур

Локомотив (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Изидор, 52; 1:1 – Кротов, 70.

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Тикнизян, Едвай, Фассон, Баринов, Миранчук, Карпукас (Бека-Бека, 46), Керк, Камано (Раконьяц, 67), Изидор.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Гоцук, Корнюшин, Александров, Кечкеш, Юлдошев (Шильцов, 74), Калинский, Майга (Шарипов, 46), Берковский (Стоцкий, 63), Сулейманов, Милсон (Кротов, 46).

Предупреждения: Едвай, 18; Бека-Бека, 59 – Сулейманов, 25; Шарипов, 90+6.

Удаления: нет – Сулейманов, 28 (вторая ж.к.).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 19:29
Комментарии11
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    Рейтинг: +3455

    Axe111 2 часа назад

    ПАРИ НН.....СЛОВА ИЗЛИШНЕ

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +25852

    slavutiq70 2 часа назад

    Нормально Нижний в меньшенстве отыгрались,,,

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +69206

    insider_retro 2 часа назад

    Отечественный производитель не уступил пёстрому интернационалу :)

    4
    Ответить
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    Рейтинг: +4084

    Беспонтий > insider_retro 2 часа назад

    Бааа..
    большой привет
    большому брату
    très bien))

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +4084

    Беспонтий 2 часа назад

    группа на на
    выиграла первое пари
    дальше ставки будут расти
    это не при кержакове

    6
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    Рейтинг: +637

    SpartakMoskwa 2 часа назад

    Нижний просто конченый автобус, слов не подобрать просто, вот из за таких команд наш футбол выглядит медленным и скучным, в пердив срочно их

    1
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    Рейтинг: +1248

    GreyDM > SpartakMoskwa 2 часа назад

    Ну так они в меньшинстве полтора тайма играли, и не против кого-нибудь, а против одного из топов, по российским меркам. Тут волей-неволей от обороны скакать придётся.

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    Рейтинг: +4817

    Красногорск_Фан 2 часа назад

    Я до начала матча сказал что с нижним легко не будет. Организован и мало пропускает. К сожалению сбылось. Поздравляю нижний с вырванным очком. Матч не смотрел , летел в самолете. Но по первым комментам впечатления не отличаются

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    Рейтинг: +1270

    balam 2 часа назад

    паравозы-пижоны.нижний-молодцы

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    Рейтинг: +51

    Александр.Т. 2 часа назад

    Цорна нахрен выслать как иноагента из страны,разрушил локомотив

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    Рейтинг: +637

    SpartakMoskwa > Александр.Т. 2 часа назад

    Все нормально в Локомотиве чушь нести перестаньте

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