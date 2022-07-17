РПЛ. «Пари НН» в меньшинстве ушел от поражения от «Локомотива»

«Локомотив» в первом туре РПЛ сыграл вничью с «Пари НН». Гостям принес ничью нападающий Вячеслав Кротов.

С 28-й минуты нижегородцы были в меньшинстве после удаления воспитанника «Локомотива» Тимура Сулейманова.

Для главных тренеров Йозефа Циннбауэра и Михаила Галактионова это был первый официальный матч во главе команд.

«Локомотив» не проигрывает семь матчей подряд.

Россия. РПЛ. 1-й тур

Локомотив (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Изидор, 52; 1:1 – Кротов, 70.

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Тикнизян, Едвай, Фассон, Баринов, Миранчук, Карпукас (Бека-Бека, 46), Керк, Камано (Раконьяц, 67), Изидор.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Гоцук, Корнюшин, Александров, Кечкеш, Юлдошев (Шильцов, 74), Калинский, Майга (Шарипов, 46), Берковский (Стоцкий, 63), Сулейманов, Милсон (Кротов, 46).

Предупреждения: Едвай, 18; Бека-Бека, 59 – Сулейманов, 25; Шарипов, 90+6.

Удаления: нет – Сулейманов, 28 (вторая ж.к.).

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