«Спартак» опубликовал шуточную переписку с Роналду

Пресс-служба «Спартака» опубликовала шуточный пост на тему возможного трансфера нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Якобы португалец обратился к «Спартаку», а москвичи сразу ответили «нет».

Это продолжение поста 2021 года, когда пресс-служба «Спартака» опубликовала обращение к Лионелю Месси, а он сразу ответил «нет».

«Опять боль. Но в этот раз не для нас», – прокомментировал «Спартак» пост про Роналду.