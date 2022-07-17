«Спартак» опубликовал шуточную переписку с Роналду

Пресс-служба «Спартака» опубликовала шуточный пост на тему возможного трансфера нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Якобы португалец обратился к «Спартаку», а москвичи сразу ответили «нет».
Это продолжение поста 2021 года, когда пресс-служба «Спартака» опубликовала обращение к Лионелю Месси, а он сразу ответил «нет».
«Опять боль. Но в этот раз не для нас», – прокомментировал «Спартак» пост про Роналду.
- Роналду хочет покинуть «МЮ».
- «Спартак» накануне сыграл с «Ахматом» в 1-м туре РПЛ (1:1).
- Москвичи – действующие победители Кубка России.
Источник: твиттер «Спартака»