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«Спартак» опубликовал шуточную переписку с Роналду

Пресс-служба «Спартака» опубликовала шуточный пост на тему возможного трансфера нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Якобы португалец обратился к «Спартаку», а москвичи сразу ответили «нет».

Это продолжение поста 2021 года, когда пресс-служба «Спартака» опубликовала обращение к Лионелю Месси, а он сразу ответил «нет».

«Опять боль. Но в этот раз не для нас», – прокомментировал «Спартак» пост про Роналду.

  • Роналду хочет покинуть «МЮ».
  • «Спартак» накануне сыграл с «Ахматом» в 1-м туре РПЛ (1:1).
  • Москвичи – действующие победители Кубка России.

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Источник: твиттер «Спартака»

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Комментарии6
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    Рейтинг: +22958

    DOCTOR PENALTY 6 секунд назад

    Совсем не смешно, примитивно и неуместно! Лучше шутя выигрывать, чем заведомо проигрышно шутить.

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    Рейтинг: +23786

    JTherry 9 минут назад

    на одной ЗП Роналду за год Федун разорился бы...)

    0
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    Рейтинг: +2935

    FRZZ 20 минут назад

    Идиотская шутка, однако…пресс службам российских клубов лучше не шутить вообще, все равно не хрена не получается , тем более сейчас, когда весь мир отвернулся и по праву.

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    Рейтинг: +3560

    Иван Петров 1986 24 минуты назад

    Пресс-служба «Спартака» - ну просто дебилы. Не пойму кто их всех набрал? Уже столько ляпов было, а они все на своих местах.

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    Рейтинг: +7245

    BarStep > Иван Петров 1986 12 секунд назад

    Зарема Салихова набрала..

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    Рейтинг: +1601

    fakeid 50 минут назад

    пц, идиоты.

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