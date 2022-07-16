Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: найдите клуб на карте России
Тест: найдите клуб на карте России
2 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
3 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?

«Он исправится». Рыбус извинился за удаление в матче с «Ахматом»

Защитник «Спартака» Мацей Рыбус принес извинения за удаление в матче первого тура РПЛ против «Ахмата» (1:1). Об этом сообщил главный тренер москвичей Гильермо Абаскаль.

«Штрафы — внутреннее дела клуба. Он опытный профессионал. Сегодня случилась действительно серьезная ошибка, и он извинился перед партнерами. Это случайность, и я уверен, в ближайших матчах он исправится», – сказал Абаскаль.

Новости по теме
«Одна женщина в родильном угаре сейчас расскажет, как нужно было поступать». Игорь Федотов – о судействе в матче «Ахмат» – «Спартак»
Мостовой назвал вторую команду РПЛ после «Зенита» по качеству состава
«Спартак» оценил судейство в матче с «Ахматом» цитатой Де Брюйне 2
Источник: ТАСС

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

16.07.2022 23:09
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11