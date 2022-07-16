«Он исправится». Рыбус извинился за удаление в матче с «Ахматом»

Защитник «Спартака» Мацей Рыбус принес извинения за удаление в матче первого тура РПЛ против «Ахмата» (1:1). Об этом сообщил главный тренер москвичей Гильермо Абаскаль.

«Штрафы — внутреннее дела клуба. Он опытный профессионал. Сегодня случилась действительно серьезная ошибка, и он извинился перед партнерами. Это случайность, и я уверен, в ближайших матчах он исправится», – сказал Абаскаль.