Федотов: «Штрафую себя за желтую карточку в матче с «Уралом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал желтую карточку, полученную в матче первого тура РПЛ против «Урала» (2:0). Ее показал главный судья Виталий Мешков.
«Штрафую себя за недостойное поведение. Сейчас нельзя выражать эмоции, видимо, этими эмоциями мы оскорбили арбитра. Но на самом деле необходимо быть сдержаннее», – сказал Федотов.
- «Урал» не побеждает ЦСКА с 2009 года.
- ЦСКА победил в 1-м же официальном матче при Федотове.
- Москвичи не брали РПЛ с 2016 года.
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»