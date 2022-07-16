Федотов: «Штрафую себя за желтую карточку в матче с «Уралом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал желтую карточку, полученную в матче первого тура РПЛ против «Урала» (2:0). Ее показал главный судья Виталий Мешков.

«Штрафую себя за недостойное поведение. Сейчас нельзя выражать эмоции, видимо, этими эмоциями мы оскорбили арбитра. Но на самом деле необходимо быть сдержаннее», – сказал Федотов.