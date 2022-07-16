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Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

Глушенков: «Покинул «Спартак» при первой возможности»

Форвард «Крыльев Советов» Максим Глушенков доволен, что его выкупили у «Спартака».

«Я хотел играть. И мне надоели эти непонятки после сборов... Как только у меня появилась возможность покинуть команду, я сразу же это сделал. Что за непонятки? В «Спартаке» за последние два года поменялось четыре тренера. Или сколько? И смысл мне возвращаться после аренды, чтобы потом обратно куда-то уходить?

Обиды на клуб нет, все нормально, никаких проблем. Какие обиды могут быть? Я рад, что сейчас играю за «Крылья Советов», – сказал Глушенков.

  • 22-летний игрок стоит 1,8 миллиона евро. Именно за эту сумму самарцы выкупили футболиста у «Спартака».
  • Игрок провел в «Спартаке» 3 года (с перерывами на аренды).
  • Глушенков – воспитанник «Чертаново».

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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Сегодня, 19:53
Комментарии5
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    Рейтинг: +3485

    minaev23 17 секунд назад

    Лучше бы промолчал, Дзюба тоже с таких обиженных интервью начинал.

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    Рейтинг: +10

    pyotr6kis 17 минут назад

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    Рейтинг: +7175

    nik55 31 минуту назад

    Спартак тебя покинул а не ты его

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    Рейтинг: +1245

    GreyDM 1 час назад

    Судя по сегодняшнему матчу, не зря покинул. В Самаре больше возможностей себя проявлять и прогрессировать.

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    Рейтинг: +1563

    fakeid 1 час назад

    поздравляем с успешным побегом из тарасовки!

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