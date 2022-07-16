Глушенков: «Покинул «Спартак» при первой возможности»

Форвард «Крыльев Советов» Максим Глушенков доволен, что его выкупили у «Спартака».

«Я хотел играть. И мне надоели эти непонятки после сборов... Как только у меня появилась возможность покинуть команду, я сразу же это сделал. Что за непонятки? В «Спартаке» за последние два года поменялось четыре тренера. Или сколько? И смысл мне возвращаться после аренды, чтобы потом обратно куда-то уходить?

Обиды на клуб нет, все нормально, никаких проблем. Какие обиды могут быть? Я рад, что сейчас играю за «Крылья Советов», – сказал Глушенков.