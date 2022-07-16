Павлюченко и Алдонин будут выступать в Медиалиге

Бывшие игроки сборной России Роман Павлюченко и Евгений Алдонин пополнят команду FC Goodness, которая планирует выступить в Медиалиге. Условия между сторонами согласованы.

Соперничать Павлюченко и Алдонин будут, в частности, с командами Александра Мостового, Георгия Джикии и Александра Соболева.