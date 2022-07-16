Павлюченко и Алдонин будут выступать в Медиалиге

Бывшие игроки сборной России Роман Павлюченко и Евгений Алдонин пополнят команду FC Goodness, которая планирует выступить в Медиалиге. Условия между сторонами согласованы.
Соперничать Павлюченко и Алдонин будут, в частности, с командами Александра Мостового, Георгия Джикии и Александра Соболева.
- Тренирует FC Goodness главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев.
- Алдонин выигрывал Кубок УЕФА с ЦСКА.
- Павлюченко – бронзовый призер Евро-2008.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»