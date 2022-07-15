Бышовец: «Показатель состоятельности Семака как тренера – еврокубки, а не победа в РПЛ»

уйдет газпром и следом Зенит на свое место
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о тренере «Зенита» Сергее Семаке.
«Сложно судить о Гильермо Абаскале, который только приехал и должен проводить матч «с колeс». Это же не Семак, работающий четыре года и развивающийся без особых проблем.
У него есть поддержка руководства, возможность усилиться хорошими футболистами и выстроить игру с учeтом своего тренерского кредо. Но пока это внутренние успехи.
А «Зенит» по возможностям находится на уровне европейского клуба, его можно даже причислить к грандам. Поэтому особые требования должны быть и к Семаку. Показатель его состоятельности как тренера – достижения в еврокубках, а не победа в нашем чемпионате», – заявил Бышовец.
- Семак принял «Зенит» в 2018 году.
- При нем команда 4 раза подряд взяла РПЛ.
- «Зенит» трижды подряд выиграл Суперкубок России.