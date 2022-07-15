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  • Бышовец: «Показатель состоятельности Семака как тренера – еврокубки, а не победа в РПЛ»

Бышовец: «Показатель состоятельности Семака как тренера – еврокубки, а не победа в РПЛ»

15 июля 2022, 13:00
8

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о тренере «Зенита» Сергее Семаке.

«Сложно судить о Гильермо Абаскале, который только приехал и должен проводить матч «с колeс». Это же не Семак, работающий четыре года и развивающийся без особых проблем.

У него есть поддержка руководства, возможность усилиться хорошими футболистами и выстроить игру с учeтом своего тренерского кредо. Но пока это внутренние успехи.

А «Зенит» по возможностям находится на уровне европейского клуба, его можно даже причислить к грандам. Поэтому особые требования должны быть и к Семаку. Показатель его состоятельности как тренера – достижения в еврокубках, а не победа в нашем чемпионате», – заявил Бышовец.

  • Семак принял «Зенит» в 2018 году.
  • При нем команда 4 раза подряд взяла РПЛ.
  • «Зенит» трижды подряд выиграл Суперкубок России.

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Источник: RT
Россия. Премьер-лига Зенит Бышовец Анатолий Семак Сергей
Комментарии (8)
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житель СПб
1657880509
Должен сказать, что Бышовец давно и последовательно негативно высказывается о Зените. Но он то 4 раза РПЛ не выиграл! Это известная сказка про зеленый виноград! Да, хорошо бы выигрывать еврокубки. Но и 4 раза выиграть Чемп - дорогого стоит! Насчет возможностей Зенита - так они сейчас в разы меньше, чем у европейских грандов. Покупки по 40-140 млн евро Зениту не по зубам. А возможности Зенита сейчас сопоставимы с другими российскими (московскими) клубами. Это - объективно.
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B.G.
1657880734
Да, Анатолий, все это понимают, кроме болел и их глоров зенитовских
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slavа0508
1657882210
Да всё правильно говорит у Зенита самый сильный состав в РПЛ , самый большой бюджет , свой собственный ВАР и карманные судьи ... Что тут не выигрывать ????
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Беспонтий
1657882525
поднатужился и БАФнул чтобы помнили
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jek718875
1657882798
Какие умные и правильные слова, не ожидал,сказал так,что даже Зарема позавидует
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NewLife
1657884171
"А «Зенит» по возможностям находится на уровне европейского клуба, его можно даже причислить к грандам. " Что старость делает с мозгом человека))
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шахта Заполярная
1657884675
Сейчас малолетки бомжей набегут и скажут, кто такой Бышовец, что он вообще в жизни выиграл, как он смеет такое про лучшего тренера всех времен и народов.
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nik55
1657884848
уйдет газпром и следом Зенит на свое место
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