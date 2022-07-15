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Бышовец: «Показатель состоятельности Семака как тренера – еврокубки, а не победа в РПЛ»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о тренере «Зенита» Сергее Семаке.

«Сложно судить о Гильермо Абаскале, который только приехал и должен проводить матч «с колeс». Это же не Семак, работающий четыре года и развивающийся без особых проблем.

У него есть поддержка руководства, возможность усилиться хорошими футболистами и выстроить игру с учeтом своего тренерского кредо. Но пока это внутренние успехи.

А «Зенит» по возможностям находится на уровне европейского клуба, его можно даже причислить к грандам. Поэтому особые требования должны быть и к Семаку. Показатель его состоятельности как тренера – достижения в еврокубках, а не победа в нашем чемпионате», – заявил Бышовец.

  • Семак принял «Зенит» в 2018 году.
  • При нем команда 4 раза подряд взяла РПЛ.
  • «Зенит» трижды подряд выиграл Суперкубок России.

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Источник: RT

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Комментарии11
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    Рейтинг: +7168

    nik55 2 часа назад

    уйдет газпром и следом Зенит на свое место

    0
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    Рейтинг: +465

    шахта Заполярная 2 часа назад

    Сейчас малолетки бомжей набегут и скажут, кто такой Бышовец, что он вообще в жизни выиграл, как он смеет такое про лучшего тренера всех времен и народов.

    1
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    Рейтинг: +14749

    NewLife 2 часа назад

    "А «Зенит» по возможностям находится на уровне европейского клуба, его можно даже причислить к грандам. "
    Что старость делает с мозгом человека))

    2
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    Рейтинг: +1097

    jek718875 3 часа назад

    Какие умные и правильные слова, не ожидал,сказал так,что даже Зарема позавидует,ай да старичок

    0
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    Рейтинг: +4040

    Беспонтий 3 часа назад

    поднатужился
    и БАФнул
    чтобы помнили

    4
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    Рейтинг: +25753

    slavutiq70 3 часа назад

    Да всё правильно говорит у Зенита самый сильный состав в РПЛ , самый большой бюджет , свой собственный ВАР и карманные судьи ... Что тут не выигрывать ????

    3
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    Рейтинг: +1116

    mama1991 3 часа назад

    это вся страна и так знает

    1
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    Рейтинг: +2283

    B.G. 3 часа назад

    Да, Анатолий, все это понимают, кроме болел и их глоров зенитовских

    2
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    Рейтинг: +6654

    Semenycch 3 часа назад

    Этот Бышовец и в среднем возрасте с собственными языком и интеллектом не дружил, а сейчас у него вообще крыша поехала.

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    Рейтинг: +16445

    житель СПб 3 часа назад

    Должен сказать, что Бышовец давно и последовательно негативно высказывается о Зените. Но он то 4 раза РПЛ не выиграл! Это известная сказка про зеленый виноград! Да, хорошо бы выигрывать еврокубки. Но и 4 раза выиграть Чемп - дорогого стоит! Насчет возможностей Зенита - так они сейчас в разы меньше, чем у европейских грандов. Покупки по 40-140 млн евро Зениту не по зубам. А возможности Зенита сейчас сопоставимы с другими российскими (московскими) клубами. Это - объективно.

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    Рейтинг: +4369

    mopecekca > житель СПб 2 часа назад

    Не гони на БАФа, про твой зенит он и не высказывался почти никогда

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