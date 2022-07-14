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Бывший советник Федуна Камоцци: «Цирк закончился, слава богу»

Франко Камоцци, бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, опубликовал пост в соцсетях на русском языке.

Камоцци процитировал своe сообщение: «Если клоун заселяется во дворец, он не становится королeм, дворец становится цирком».

Затем итальянец дополнил его словами на русском языке: «Цирк закончился, слава богу».

  • Вчера «Спартак» объявил об уходе Луки Каттани с поста спортивного директора клуба.
  • Его сменил Артем Ребров.
  • Камоцци заявил о готовности вернуться в «Спартак» после ухода Каттани.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +15515

    Barmaleushka 1 час назад

    Закончился ?

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    Рейтинг: +2650

    Радио1000шумеров 2 часа назад

    "Камоцци заявил о готовности вернуться в «Спартак» после ухода Каттани".
    "Спрут-22". Краткое содержание предыдущих 2156 серий. Комиссар Массимо Каррера погибает от рук русского бандита по кличке Feдуn и мафии удается пропихнуть на вакантное место своего румынского агента под прикрытием из Германии Тедеску...

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    Рейтинг: +1776

    Vitaga 2 часа назад

    этому цирку больше 20 лет. эпоха червиченко-федуна продолжается

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    Рейтинг: +152

    Лицом_на_клаве 2 часа назад

    Цирк уехал, а клоуны остались.

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    Рейтинг: +1113

    mama1991 2 часа назад

    шестерки всякие залаяли.... едь в свою макаронщину на стройку, где ты до этого работал

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