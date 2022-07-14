Бывший советник Федуна Камоцци: «Цирк закончился, слава богу»

Франко Камоцци, бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, опубликовал пост в соцсетях на русском языке.

Камоцци процитировал своe сообщение: «Если клоун заселяется во дворец, он не становится королeм, дворец становится цирком».

Затем итальянец дополнил его словами на русском языке: «Цирк закончился, слава богу».