Камоцци заявил о готовности вернуться в «Спартак» после ухода Каттани

Франко Камоции, бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал уход Луки Каттани с поста спортивного директора клуба.
«Это вопрос к клубу. У нас с ним хорошие отношения. Я готов вернуться в «Спартак» и помогать Леониду Федуну. Это надо спрашивать у него. Если он позвонит мне и попросит о помощи, я не смогу отказать», — сказал Камоцци.
- Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года.
- В прошлом сезоне команда стала 10-й в РПЛ, зато впервые с 2003 года выиграла Кубок России.
- Его временным преемником должен стать Артем Ребров.
Источник: «Спорт-Экспресс»