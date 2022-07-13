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Камоцци заявил о готовности вернуться в «Спартак» после ухода Каттани

Франко Камоции, бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал уход Луки Каттани с поста спортивного директора клуба.

«Это вопрос к клубу. У нас с ним хорошие отношения. Я готов вернуться в «Спартак» и помогать Леониду Федуну. Это надо спрашивать у него. Если он позвонит мне и попросит о помощи, я не смогу отказать», — сказал Камоцци.

  • Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года.
  • В прошлом сезоне команда стала 10-й в РПЛ, зато впервые с 2003 года выиграла Кубок России.
  • Его временным преемником должен стать Артем Ребров.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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