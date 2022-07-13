Камоцци заявил о готовности вернуться в «Спартак» после ухода Каттани

Франко Камоции, бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал уход Луки Каттани с поста спортивного директора клуба.

«Это вопрос к клубу. У нас с ним хорошие отношения. Я готов вернуться в «Спартак» и помогать Леониду Федуну. Это надо спрашивать у него. Если он позвонит мне и попросит о помощи, я не смогу отказать», — сказал Камоцци.