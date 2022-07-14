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Алаев: «Почему бы не дать шанс «Амкалу» и 2DROTS сыграть в Кубке России?»

Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев высказался об участии любительских команд в Кубке России.

«Я считаю, что РПЛ – самое топовое, брендовое спортивное мероприятие в России. Но некоторые ваши коллеги так не считают. Наша задача с коллегами сделать так, чтобы ни у кого не было оснований называть РПЛ лигой приколов.

Насчет медийных команд — в 1/256 Кубка России принимают участие любительские команды. Это по регламенту РФС. В прошлом году на этой стадии Кубка принимали участие две любительские команды.

Со временем появляются все новые любительские лиги. В том числе и Медиалига. Почему бы не дать шанс «Амкалу» и 2DROTS поучаствовать в Кубке России? Я не вижу в этом никаких проблем. Я не говорю, что стоит размышлять только о Медиалиге.

Через год в Кубке России могут сыграть команды из банковской лиги, условно», — передает слова Алаева.

  • Кубок России будет реформирован.
  • Чемпионом первого сезона Медиалиги стала команда 2Drots.
  • Во втором сезоне Медиалиги сыграет команда Георгия Джикии и Александра Соболева.

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Источник: Sport24

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Комментарии4
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    Рейтинг: +3453

    Axe111 16 минут назад

    Лига приколов

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    Рейтинг: +41

    Александр.Т. 51 минуту назад

    Да потому что жто не профессиональные клубы,не имеющие стадионов,

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    Рейтинг: +41

    Александр.Т. 52 минуты назад

    А где крымские команды?

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    Рейтинг: +8654

    R_a_i_n 54 минуты назад

    Почему не дать шанс командам из Крыма? Санкций боимся?

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