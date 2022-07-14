Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
2 Тест: за какую сборную вы бы играли?
Тест: за какую сборную вы бы играли?
3 Тест: какой ты Лео Месси?
Тест: какой ты Лео Месси?

Хохлов: «Кокорин может вернуться на прежний уровень»

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов считает, что нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин еще способен играть на топ-уровне.

«Ему однозначно будет тяжело, хотя он уже доказывал, что может добиваться результата после паузы. Вспомните, как после годичного перерыва он заиграл в «Сочи», выдал неплохой отрезок.

Так что все возможно. Кокорин – качественный футболист, просто сейчас оценивать его сложно, поскольку он не в оптимальной форме.

Но если кто-то из наших клубов рискнет, поверит в него, то он может вернуться на прежний уровень», – сказал Хохлов.

  • В январе 2021 года итальянцы купили форварда за 4,5 миллиона евро.
  • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
  • Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан еще на 2 сезона.

Новости по теме
Кокорин пропустит первый сбор «Фиорентины». Он останется во Флоренции («СЭ»)
Массажист Кокорина: «Тренер «Фиорентины» хвалит Сашу, но как игрок он будто не существует»
Массажист Кокорина: «Всю зиму, весну и лето он был готов играть, но не играл. Травм не было» 2
Источник: «Российская газета»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 10:38
Комментарии7
...
  • ...
    Рейтинг: +4793

    neim 6 минут назад

    Интересно, его друг Паша уже вернулся на прежний уровень ?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3451

    Axe111 16 минут назад

    А какой там был уровень???

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1095

    jek718875 1 час назад

    Вернутся на прежний уровень сможет,смотря в чем,если выпить и закусить, то да

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +5091

    Дядя Серёжа 1 час назад

    А если его шконка занята?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +41

    Александр.Т. 3 часа назад

    Бред лысого

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2126

    spam2009 3 часа назад

    в Тюрьму?

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3632

    Enter2006 3 часа назад

    Только как свободного агента, за бабло его выкупать никто не будет.

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11