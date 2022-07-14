Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Хохлов: «Кокорин может вернуться на прежний уровень»

14 июля 2022, 10:38
12

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов считает, что нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин еще способен играть на топ-уровне.

«Ему однозначно будет тяжело, хотя он уже доказывал, что может добиваться результата после паузы. Вспомните, как после годичного перерыва он заиграл в «Сочи», выдал неплохой отрезок.

Так что все возможно. Кокорин – качественный футболист, просто сейчас оценивать его сложно, поскольку он не в оптимальной форме.

Но если кто-то из наших клубов рискнет, поверит в него, то он может вернуться на прежний уровень», – сказал Хохлов.

  • В январе 2021 года итальянцы купили форварда за 4,5 миллиона евро.
  • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
  • Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан еще на 2 сезона.

Еще по теме:
Сутормин оценил трансферы Дзюбы и Кокорина в «Факел»
Кокорин хочет перейти в Ла Лигу или АПЛ 9
Божович назвал российского нападающего, который мог заиграть в «Реале» и «Барселоне» 8
Источник: «Российская газета»
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Фиорентина Кокорин Александр Хохлов Дмитрий
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Enter2006
1657785136
Только как свободного агента, за бабло его выкупать никто не будет.
Ответить
spam2009
1657785462
в Тюрьму?
Ответить
Александр.Т.
1657785612
Бред лысого
Ответить
Дядя Серёжа
1657791911
А если его шконка занята?
Ответить
jek718875
1657794187
Вернутся на прежний уровень сможет,смотря в чем,если выпить и закусить, то да
Ответить
Axe111
1657796922
А какой там был уровень???
Ответить
neim
1657797520
Интересно, его друг Паша уже вернулся на прежний уровень ?
Ответить
stepanzhsb
1657797974
Раcпродaжа остатков со cкидкoй 50% (в связи с уходом с рынка)! Портативный кoндиционер, прeкрасно оxлаждает, очищaет и увлaжняет воздух. Очeнь кoмпaктный, рaботает от USB и cети, мoжно пocтавить в мaшину или взять с сoбою на работу или пляж. Вы cможете наcлаждаться проxладой где угодно всего за 1990 рyб., вот cайт ----- http://fy9.in/U8GJJG
Ответить
zigbert
1657801434
Кокорин- качественный футболист, просто он еще не проснулся.
Ответить
slavа0508
1657806119
Когда вернётся к 50 годам ???
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», второй новичок ЦСКА, «Динамо» хочет вернуть из Европы российского игрока и другие новости
02:00
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
01:42
Бубнов – об удалении Дивеева: «Зачем за половой орган хватаешь? Хорошо, по роже не дал!»
01:16
5
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
01:00
1
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
00:48
1
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
Реакция Соболева на повторение бомбардирского рекорда Кубка России
00:12
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Родиной»
Вчера, 23:46
2
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
6
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов
Вчера, 23:29
1
Все новости
Все новости
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
1 сентября
5
Фото«Ньюкасл» отправил в аренду немца, купленного за 85 миллионов
1 сентября
1
Фото«Ювентус» арендовал хавбека сборной Сенегала у клуба АПЛ
1 сентября
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
1 сентября
19
Фото«Милан» арендовал вингера из АПЛ с правом выкупа за 40+ миллионов
1 сентября
2
Фото«Челси» купил 18-летнего игрока сборной Италии за 47 миллионов
1 сентября
Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва
1 сентября
4
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
1 сентября
6
Серия А. «Рома» разгромила «Лечче», «Болонья» Тедеско проиграла второй матч подряд
31 августа
«Порту» арендовал нападающего «Милана»
31 августа
Самый дорогой футболист «Ювентуса» выбыл на три месяца
31 августа
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
31 августа
16
«Челси» может перехватить у «Реала» полузащитника сборной Франции
31 августа
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
31 августа
3
«Челси» согласовал трансфер 18-летнего защитника за 40 миллионов
31 августа
Энрике близок к уходу из «Зенита»
31 августа
9
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
30 августа
5
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
30 августа
5
Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»
29 августа
5
Самый дорогой футболист «Милана» объявил об уходе из клуба
29 августа
11
«Реал» может купить за 60 миллионов француза, сыгравшего 5 матчей на ЧМ-2026
29 августа
1
ФотоМората нашел новый клуб
28 августа
Фото«Вильярреал» подписал хавбека сборной Канады и отдал в аренду экс-игрока «МЮ»
28 августа
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
«Галатасарай» вслед за Батраковым покупает игрока за 45 миллионов
26 августа
3
Вингер «Ювентуса» получил перелом в первом матче нового сезона
26 августа
ФотоКлуб АПЛ арендовал вратаря «Ювентуса»
26 августа
Канчельскис поедет на стажировку в клуб Серии A
26 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+