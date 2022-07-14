Хохлов: «Кокорин может вернуться на прежний уровень»

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов считает, что нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин еще способен играть на топ-уровне.

«Ему однозначно будет тяжело, хотя он уже доказывал, что может добиваться результата после паузы. Вспомните, как после годичного перерыва он заиграл в «Сочи», выдал неплохой отрезок.

Так что все возможно. Кокорин – качественный футболист, просто сейчас оценивать его сложно, поскольку он не в оптимальной форме.

Но если кто-то из наших клубов рискнет, поверит в него, то он может вернуться на прежний уровень», – сказал Хохлов.