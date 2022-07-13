Медведев: «Миллер не просто любит футбол, а хорошо его знает. Это большая удача для «Зенита»

Ну конечно же! И Мюллер бывший самый слабый помощник Чубайса которого к хренам хотели уволить. И Сечюн, который с чемоданчиками бегал возле бункерного. И Пригожюн, мегаповар который вдруг стал миллиардером, это всё - случайность! И тд и тп., таких не мало. А точнее - мегаменеджеры бункерного которые брали знания из космоса и им замены нет тк лучшие в своём деле!!! ))
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о председателе правления «Газпрома» Алексее Миллере.
«У нас уже отработана система взаимодействия и с Сергеем Богдановичем, и с советом директоров. Хочу отметить, что, несмотря на огромную занятость, Алексей Борисович Миллер очень внимательно относится к «Зениту», болеет за «Зенит», помогает во многих вопросах.
Это большая удача, когда руководитель такого ранга не просто любит футбол, а очень хорошо его знает и активно участвует. Имеет свое мнение, при этом прислушивается к мнениям других, – сказал Медведев.
- «Зенит» четырежды подряд выиграл РПЛ.
- «Газпром» владеет контрольным пакетом акций петербургского клуба.