Медведев: «Миллер не просто любит футбол, а хорошо его знает. Это большая удача для «Зенита»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о председателе правления «Газпрома» Алексее Миллере.

«У нас уже отработана система взаимодействия и с Сергеем Богдановичем, и с советом директоров. Хочу отметить, что, несмотря на огромную занятость, Алексей Борисович Миллер очень внимательно относится к «Зениту», болеет за «Зенит», помогает во многих вопросах.

Это большая удача, когда руководитель такого ранга не просто любит футбол, а очень хорошо его знает и активно участвует. Имеет свое мнение, при этом прислушивается к мнениям других, – сказал Медведев.