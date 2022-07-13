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Медведев: «Миллер не просто любит футбол, а хорошо его знает. Это большая удача для «Зенита»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о председателе правления «Газпрома» Алексее Миллере.

«У нас уже отработана система взаимодействия и с Сергеем Богдановичем, и с советом директоров. Хочу отметить, что, несмотря на огромную занятость, Алексей Борисович Миллер очень внимательно относится к «Зениту», болеет за «Зенит», помогает во многих вопросах.

Это большая удача, когда руководитель такого ранга не просто любит футбол, а очень хорошо его знает и активно участвует. Имеет свое мнение, при этом прислушивается к мнениям других, – сказал Медведев.

  • «Зенит» четырежды подряд выиграл РПЛ.
  • «Газпром» владеет контрольным пакетом акций петербургского клуба.

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Источник: сайт «Зенита»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +3622

    Enter2006 1 час назад

    Ну конечно же! И Мюллер бывший самый слабый помощник Чубайса которого к хренам хотели уволить. И Сечюн, который с чемоданчиками бегал возле бункерного. И Пригожюн, мегаповар который вдруг стал миллиардером, это всё - случайность! И тд и тп., таких не мало. А точнее - мегаменеджеры бункерного которые брали знания из космоса и им замены нет тк лучшие в своём деле!!! ))

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    Рейтинг: +16551

    paracetamol 2 часа назад

    Когда его выгонят из Газпрома, будет спортивным директором в Зените!

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    Рейтинг: +399

    lipatov32 2 часа назад

    Ха-ха-ха ! Знаток!!! В чемпионате где бабки Газпрома делают всех знает. Пускай Уфу возьмёт за свой счёт, у него бабок хватит и покажет как он футбол знает!!!!

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    Рейтинг: +16551

    paracetamol > lipatov32 2 часа назад

    В Уфе своя Башнефть есть!

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    Рейтинг: +399

    lipatov32 > paracetamol 1 час назад

    Сравнил куй с пальцем!!!!

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