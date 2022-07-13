Семак объяснил, почему продлил контракт с «Зенитом» на три года

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал продление контракта с клубом из Петербурга.

«Этот контракт — формальность. У меня была возможность автоматической пролонгации прошлого соглашения еще на один год, но так получилось, что этот контракт продлился вместо одного года сразу на три.

В работе тренера числа и сроки не значат ровным счетом ничего — наше дело работать. А если результат нашего труда будет устраивать болельщиков и руководство, значит, нам нужно продолжать», – сказал Семак.