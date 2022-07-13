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Семак объяснил, почему продлил контракт с «Зенитом» на три года

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал продление контракта с клубом из Петербурга.

«Этот контракт — формальность. У меня была возможность автоматической пролонгации прошлого соглашения еще на один год, но так получилось, что этот контракт продлился вместо одного года сразу на три.

В работе тренера числа и сроки не значат ровным счетом ничего — наше дело работать. А если результат нашего труда будет устраивать болельщиков и руководство, значит, нам нужно продолжать», – сказал Семак.

  • Семак принял «Зенит» в 2018 году.
  • При нем команда 4 раза подряд взяла РПЛ.
  • «Зенит» трижды подряд выиграл Суперкубок России.

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Источник: сайт «Зенита»

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Сегодня, 15:28
Комментарии5
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    Рейтинг: +3614

    Enter2006 1 час назад

    После такой новости вспоминаю как в 80х на концерте группы ''Машина времени'' о таких людях характерно отзывалась песня ''Марионетки''.

    0
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    Рейтинг: +5770

    Давид59 > Enter2006 1 час назад

    С одним отличием. Тогда с этих ниток соскочить было практически невозможно.

    0
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    Рейтинг: +1365

    Дубина 2 часа назад

    Какая разница какого манекена подписывать лазурным?
    Все ровно все куплено уже.

    2
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  • ...
    Рейтинг: +14348

    Fusballer 2 часа назад

    Если чемпионство гарантировано государством, то почему бы и не продлить.

    3
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    Рейтинг: +1299

    Mariner 2 часа назад

    Ну пока нет ЛЧ, я за, чтоб он оставался. Как будет ЛЧ - досвидули.

    0
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