Семак объяснил, почему продлил контракт с «Зенитом» на три года

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал продление контракта с клубом из Петербурга.
«Этот контракт — формальность. У меня была возможность автоматической пролонгации прошлого соглашения еще на один год, но так получилось, что этот контракт продлился вместо одного года сразу на три.
В работе тренера числа и сроки не значат ровным счетом ничего — наше дело работать. А если результат нашего труда будет устраивать болельщиков и руководство, значит, нам нужно продолжать», – сказал Семак.
- Семак принял «Зенит» в 2018 году.
- При нем команда 4 раза подряд взяла РПЛ.
- «Зенит» трижды подряд выиграл Суперкубок России.
Источник: сайт «Зенита»