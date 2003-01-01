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Федун: «Каттани – лучший спортивный директор в моей истории «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал уход Луки Каттани с поста спортивного директора клуба.

«В наше время все неожиданно становится. Это лучший спортивный директор в моей истории «Спартака».

Мы очень благодарны за ту работу, которую он проделал», – заявил Федун.

  • Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года.
  • В прошлом сезоне команда финишировала 10-й в РПЛ, зато впервые с 2003 года выиграла Кубок России.
  • Его временным преемником должен стать Артем Ребров.

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Источник: «Спорт РБК»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +3912

    Беспонтий 3 минуты назад

    ещё добавьте
    мне он был как сын
    --------------------------------
    луке сынок
    я старею команда дряхлеет
    моя последняя просьба к вам и ко всей семье
    никогда не связывайтесь с кланом сопрано
    за ними стоят люди которые ни перед чем не остановятся
    любите их
    и они будут вынуждены полюбить вас

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