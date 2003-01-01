Федун: «Каттани – лучший спортивный директор в моей истории «Спартака»

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мне он был как сын
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луке сынок
я старею команда дряхлеет
моя последняя просьба к вам и ко всей семье
никогда не связывайтесь с кланом сопрано
за ними стоят люди которые ни перед чем не остановятся
любите их
и они будут вынуждены полюбить вас
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал уход Луки Каттани с поста спортивного директора клуба.
«В наше время все неожиданно становится. Это лучший спортивный директор в моей истории «Спартака».
Мы очень благодарны за ту работу, которую он проделал», – заявил Федун.
- Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года.
- В прошлом сезоне команда финишировала 10-й в РПЛ, зато впервые с 2003 года выиграла Кубок России.
- Его временным преемником должен стать Артем Ребров.