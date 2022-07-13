Федун: «Каттани – лучший спортивный директор в моей истории «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал уход Луки Каттани с поста спортивного директора клуба.
«В наше время все неожиданно становится. Это лучший спортивный директор в моей истории «Спартака».
Мы очень благодарны за ту работу, которую он проделал», – заявил Федун.
- Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года.
- В прошлом сезоне команда финишировала 10-й в РПЛ, зато впервые с 2003 года выиграла Кубок России.
- Его временным преемником должен стать Артем Ребров.
Источник: «Спорт РБК»