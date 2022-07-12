Мендеш предложил «ПСЖ» подписать Роналду. Он хочет уйти из «МЮ»

Жорже Мендеш, агент нападающего «МЮ» Криштиану Роналду, ищет новый клуб для своего клиента.

По информации AS, представитель 37-летнего португальца предложил услуги футболиста «ПСЖ». В руководстве парижского клуба ответили, что Роналду пока не входит в их планы.

Ранее неоднократно сообщалось, что форвард хочет уйти из «МЮ».