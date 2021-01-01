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Мендеш предложил «ПСЖ» подписать Роналду. Он хочет уйти из «МЮ»

Жорже Мендеш, агент нападающего «МЮ» Криштиану Роналду, ищет новый клуб для своего клиента.

По информации AS, представитель 37-летнего португальца предложил услуги футболиста «ПСЖ». В руководстве парижского клуба ответили, что Роналду пока не входит в их планы.

Ранее неоднократно сообщалось, что форвард хочет уйти из «МЮ».

  • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
  • Контракт форварда с клубом истекает следующим летом.
  • Он не поехал на сбор команды в Таиланде.

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Источник: AS

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