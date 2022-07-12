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Божович назвал предателями легионеров, которые уезжают из России: «Они должны целовать кормящую руку»

Бывший главный тренер «Амкара» и тульского «Арсенала» Миодраг Божович высказался о массовом отъезде легионеров из РПЛ.

«Отстранение российского футбола – это настоящий позор! Никто не должен трогать спортсменов. Все руководители, которые говорят, что спорт вне политики, врут. Спорт – это большая политика. И я думаю, изоляция продлится еще минимум 2-3 года.

Все легионеры, которые уезжают из России – предатели! Они должны целовать руку, которая их кормит. У них были хорошие контракты.

Не хочу сказать, что военная операция – хорошая вещь, но у легионеров ведь не было никаких проблем. Сейчас они просто предают своих товарищей и всех тех людей, которые платили им огромные деньги. Ни в одной другой стране они бы не смогли заработать столько, сколько в России.

Но у такой большой страны есть очень много возможностей для развития футбола. Так что отстранение и отъезд легионеров пойдет только на пользу», – сказал Божович.

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Источник: Sport24

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Комментарии8
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    Рейтинг: +15485

    Barmaleushka 1 час назад

    Ёкарный бабай , Пеникс перелогинился !

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    Рейтинг: +2024

    Dr.Metal 2 часа назад

    Спецоперация вещь очень даже хорошая. И про руку тоже в точку. А кто против операции, пусть по вам 8 лет постреляют, а остальные на это глаза закроют

    3
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    Рейтинг: +10805

    alex1951 2 часа назад

    Божович серб....Этим все сказано....А ,кто не серб,не белорус.....тем всем ПОХ
    Вот и все....и не Х. дискутировать!

    1
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    Рейтинг: +16268

    ilichkadr > alex1951 2 часа назад

    Божович вообще-то черногорец, но большинство обычных черногорцев и сербов считают себя одним народом.

    1
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    Рейтинг: -14

    Fenix forever > ilichkadr 2 часа назад

    Те же яйца, только в профиль.)))

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +10805

    alex1951 > ilichkadr 46 минут назад

    Как нас раскидали в 1991 годике,то теперь русские в бывших ,уже тоже не те......все разные ...
    Когда был в Питере на ЧЕ ,очень ощущалось.....Грустно...

    0
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    Рейтинг: -14

    Fenix forever 2 часа назад

    Не хочу сказать, что военная операция – хорошая вещь-------------Ну хоть это признал...

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    Рейтинг: +297

    Slavan62 2 часа назад

    Правильно!

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