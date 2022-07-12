Божович назвал предателями легионеров, которые уезжают из России: «Они должны целовать кормящую руку»

Бывший главный тренер «Амкара» и тульского «Арсенала» Миодраг Божович высказался о массовом отъезде легионеров из РПЛ.

«Отстранение российского футбола – это настоящий позор! Никто не должен трогать спортсменов. Все руководители, которые говорят, что спорт вне политики, врут. Спорт – это большая политика. И я думаю, изоляция продлится еще минимум 2-3 года.

Все легионеры, которые уезжают из России – предатели! Они должны целовать руку, которая их кормит. У них были хорошие контракты.

Не хочу сказать, что военная операция – хорошая вещь, но у легионеров ведь не было никаких проблем. Сейчас они просто предают своих товарищей и всех тех людей, которые платили им огромные деньги. Ни в одной другой стране они бы не смогли заработать столько, сколько в России.

Но у такой большой страны есть очень много возможностей для развития футбола. Так что отстранение и отъезд легионеров пойдет только на пользу», – сказал Божович.