В «Баварии» подтвердили переговоры с «Ювентусом» по де Лигту

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался о переговорах с «Ювентусом» по защитнику Матейсу де Лигту.

«Мы поговорили, а теперь посмотрим, что произойдет. Я хотел бы рассказать вам больше, но не могу. Мы уже сделали главное – провели переговоры», – сказал Салихамиджич.

Сообщалось, что «Бавария» готова увеличить зарплату де Лигта почти в два раза по сравнению с «Ювентусом».