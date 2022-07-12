В «Баварии» подтвердили переговоры с «Ювентусом» по де Лигту

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался о переговорах с «Ювентусом» по защитнику Матейсу де Лигту.
«Мы поговорили, а теперь посмотрим, что произойдет. Я хотел бы рассказать вам больше, но не могу. Мы уже сделали главное – провели переговоры», – сказал Салихамиджич.
Сообщалось, что «Бавария» готова увеличить зарплату де Лигта почти в два раза по сравнению с «Ювентусом».
- Де Лигт выступает за «Ювентус» с 2019 года.
- В прошлом сезоне он забил 3 гола и сделал 1 ассист в 42 матчах.
- Его контракт с итальянским клубом действует до июня 2024-го.
Источник: Football Italia