Абхазия предложила создать турнир для Крыма, Южной Осетии, ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья

Председатель Государственного комитета по делам молодeжи и спорта Республики Абхазия Джемал Губаз предложил создать «Чемпионат Содружества».

«В турнире смогут быть задействованы команды Крыма, Абхазии, Южной Осетии, ДНР, ЛНР, Херсона, Запорожья и других регионов, пожелавших в нeм участвовать.

В качестве формата проведения Кубка Джемал Резович предложил взять за основу первенство Национальной студенческой футбольной лиги России, где участники собираются в одном городе и играют несколько матчей подряд.

Эта идея нашла поддержку со стороны президента Футбольного союза ДНР Павла Давыденко и генерального директора общественной организации «Республиканский Луганский Футбольный Союз» Юрия Малыгина.

По итогам совещания зам. Министра спорта РФ Одес Байсултанов дал поручение создать рабочую группу, которая займeтся тщательной проработкой этого вопроса», – сообщает пресс-служба Академии футбола Крыма.

В ДНР ранее заявили о планах воссоздать «Шахтер».

В Крыму сейчас проводится свой футбольный чемпионат.

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