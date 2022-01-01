Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
2 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
3 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
Тест: угадай игрока «Ростова» по факту

Абхазия предложила создать турнир для Крыма, Южной Осетии, ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья

Председатель Государственного комитета по делам молодeжи и спорта Республики Абхазия Джемал Губаз предложил создать «Чемпионат Содружества».

«В турнире смогут быть задействованы команды Крыма, Абхазии, Южной Осетии, ДНР, ЛНР, Херсона, Запорожья и других регионов, пожелавших в нeм участвовать.

В качестве формата проведения Кубка Джемал Резович предложил взять за основу первенство Национальной студенческой футбольной лиги России, где участники собираются в одном городе и играют несколько матчей подряд.

Эта идея нашла поддержку со стороны президента Футбольного союза ДНР Павла Давыденко и генерального директора общественной организации «Республиканский Луганский Футбольный Союз» Юрия Малыгина.

По итогам совещания зам. Министра спорта РФ Одес Байсултанов дал поручение создать рабочую группу, которая займeтся тщательной проработкой этого вопроса», – сообщает пресс-служба Академии футбола Крыма.

  • В ДНР ранее заявили о планах воссоздать «Шахтер».
  • В Крыму сейчас проводится свой футбольный чемпионат.

Колосков: «Надо забыть о крымских клубах. Их выступление в чемпионате России исключено»

Алаев: «Нет никаких возможностей для включения крымских команд в состав РФС»

В РФС объяснили, почему крымские клубы еще не включены в состав российских турниров

Новости по теме
Источник: сайт Академии футбола Крыма

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 07:47
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11