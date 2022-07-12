Полоз: «Зенит» развалится, если убрать Барриоса»

Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз высказался о полузащитнике «Зенита» Вильмаре Барриосе.

«С «Зенитом» на выезде тяжело, реально тяжело, потому что у них опыт, чувствуется опыт команды. Со всеми остальными вообще легко можно.

Там очень сильно влияет центральная ось. Очень сильно – Барриос. Если убрать оттуда Барриоса, я думаю, команда развалится капитально. Клаудиньо больше в атаку – там может что-то такое придумать. Но мое ощущение на поле – если Барриоса убрать... Он прямо ведет игру.

У них играли Ракицкий, Ловрен, Барриос – прямо супер. И «Зенит» не боится бежать в атаку, они могут не бежать назад – эти двое, плюс Барриос и еще два защитника – ну, их очень тяжело вскрыть в России», – сказал Полоз.