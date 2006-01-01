Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
Тест: угадайте второе гражданство футболиста
2 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
3 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?

Полоз: «Зенит» развалится, если убрать Барриоса»

Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз высказался о полузащитнике «Зенита» Вильмаре Барриосе.

«С «Зенитом» на выезде тяжело, реально тяжело, потому что у них опыт, чувствуется опыт команды. Со всеми остальными вообще легко можно.

Там очень сильно влияет центральная ось. Очень сильно – Барриос. Если убрать оттуда Барриоса, я думаю, команда развалится капитально. Клаудиньо больше в атаку – там может что-то такое придумать. Но мое ощущение на поле – если Барриоса убрать... Он прямо ведет игру.

У них играли Ракицкий, Ловрен, Барриос – прямо супер. И «Зенит» не боится бежать в атаку, они могут не бежать назад – эти двое, плюс Барриос и еще два защитника – ну, их очень тяжело вскрыть в России», – сказал Полоз.

  • «Зенит» четырежды подряд выиграл РПЛ.
  • Барриос играет за клуб из Петербурга с 2019 года.
  • Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

Новости по теме
Бакаев назвал футболиста «Зенита», против которого ему сложнее всего играть
Кассьерра назвал лучшего друга в «Зените» 1
Кассьерра рассказал, чье мнение повлияло на его переход в «Зенит» 12
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 07:27
Комментарии8
...
  • ...
    Рейтинг: +3448

    Axe111 11 минут назад

    Боюсь представить если убрать НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4420

    neveldomha 1 час назад

    Футбол это командная игра. Вроде у Спартака есть игрок сборной центральный защитник Джикия, а защиты нет, потому что каждый сам за себя играет. В Зените же Семак старается заставить играть в футбол. И то как накрывали Спартак по ходу игры у них это получается и без Барри тоже получится.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +538

    somn 1 час назад

    А если убрать Полоза, то ничего не развалится... Только пингвины в Антарктиде пукнут и станцуют чарьстон.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1335

    Дубина 4 часа назад

    Если убрать газпром они просто исчезнут!!!

    9
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +19940

    Аvenger > Дубина 3 часа назад

    Если убрать Газпром- ЕС сдохнет.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +26

    《ЧЕРНЫЙ АНГЕЛ》 > Дубина 2 часа назад

    А если убрать Газпром высохнут языки у многих у Орлова уж точно

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +3585

    Enter2006 > Дубина 1 час назад

    И ещё Матч ТВ исчезнет с дебилами типа Губерниева )

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +4420

    neveldomha > Дубина 1 час назад

    Если бы у тебя были первичные половые признаки, то ты был бы дедушкой)))

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11