Полоз: «Зенит» развалится, если убрать Барриоса»

Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз высказался о полузащитнике «Зенита» Вильмаре Барриосе.
«С «Зенитом» на выезде тяжело, реально тяжело, потому что у них опыт, чувствуется опыт команды. Со всеми остальными вообще легко можно.
Там очень сильно влияет центральная ось. Очень сильно – Барриос. Если убрать оттуда Барриоса, я думаю, команда развалится капитально. Клаудиньо больше в атаку – там может что-то такое придумать. Но мое ощущение на поле – если Барриоса убрать... Он прямо ведет игру.
У них играли Ракицкий, Ловрен, Барриос – прямо супер. И «Зенит» не боится бежать в атаку, они могут не бежать назад – эти двое, плюс Барриос и еще два защитника – ну, их очень тяжело вскрыть в России», – сказал Полоз.
- «Зенит» четырежды подряд выиграл РПЛ.
- Барриос играет за клуб из Петербурга с 2019 года.
- Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»