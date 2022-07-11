Окружение Зидана специально запускало слухи о «ПСЖ», чтобы надавить на Федерацию футбола Франции (Le Parisien)

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не собирался работать в «ПСЖ».

Слухи о возможном приглашении 50-летнего специалиста в парижский клуб запускало его окружение.

Таким образом они пытались оказывать давление на Федерацию футбола Франции.

Идея состояла в том, чтобы чиновники федерации оценили отказ Зидана от трудоустройства в «ПСЖ» ради сборной.