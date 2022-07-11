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  • Окружение Зидана специально запускало слухи о «ПСЖ», чтобы надавить на Федерацию футбола Франции (Le Parisien)

Окружение Зидана специально запускало слухи о «ПСЖ», чтобы надавить на Федерацию футбола Франции (Le Parisien)

11 июля 2022, 21:47

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не собирался работать в «ПСЖ».

Слухи о возможном приглашении 50-летнего специалиста в парижский клуб запускало его окружение.

Таким образом они пытались оказывать давление на Федерацию футбола Франции.

Идея состояла в том, чтобы чиновники федерации оценили отказ Зидана от трудоустройства в «ПСЖ» ради сборной.

  • В итоге «ПСЖ» возглавил Кристоф Гальтье.
  • Зидан выиграл с «Реалом» 3 ЛЧ подряд.
  • Он покинул мадридскую команду год назад.

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Источник: Le Parisien
Франция. Лига 1 Франция ПСЖ Зидан Зинедин
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