Канчельскис: «Зареме не надо бегать и кричать о футболе, как бабуся. Она не понимает, что это такое»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис недоволен медиаактивностью Заремы Салиховой – супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Зареме не надо бегать и кричать о футболе, как бабуся. В одно время так делала Смородская – забирала кубок у футболистов, целовала его.

Вы можете представить, чтобы президент «Баварии» или «Барселоны» носился с кубком по полю? Такого не может быть!

Зачем она высказывает свое мнение и кого-то критикует? Салихова вообще в футбол никогда в жизни не играла, она не понимает, что это такое.

Я, конечно, буду говорить. Или вы считаете, что я не прав? Каждый человек должен заниматься своим делом. Если я сейчас пойду в политику и буду про нее говорить, буду выглядеть странно.

Каждый должен заниматься своим делом. Одно дело – сидеть на кухне и что-то там говорить, и критиковать, а другое – на всю страну.

Зарема говорит резонансные вещи, все удивляются, но нужно играть в футбол. Пусть Салихова выйдет на поле, возьмет свисток и тренирует команду – тогда будут ее критиковать за результат», – сказал Канчельскис.