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Канчельскис: «Зареме не надо бегать и кричать о футболе, как бабуся. Она не понимает, что это такое»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис недоволен медиаактивностью Заремы Салиховой – супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Зареме не надо бегать и кричать о футболе, как бабуся. В одно время так делала Смородская – забирала кубок у футболистов, целовала его.

Вы можете представить, чтобы президент «Баварии» или «Барселоны» носился с кубком по полю? Такого не может быть!

Зачем она высказывает свое мнение и кого-то критикует? Салихова вообще в футбол никогда в жизни не играла, она не понимает, что это такое.

Я, конечно, буду говорить. Или вы считаете, что я не прав? Каждый человек должен заниматься своим делом. Если я сейчас пойду в политику и буду про нее говорить, буду выглядеть странно.

Каждый должен заниматься своим делом. Одно дело – сидеть на кухне и что-то там говорить, и критиковать, а другое – на всю страну.

Зарема говорит резонансные вещи, все удивляются, но нужно играть в футбол. Пусть Салихова выйдет на поле, возьмет свисток и тренирует команду – тогда будут ее критиковать за результат», – сказал Канчельскис.

  • «Спартак» в прошлом сезоне финишировал на 10-м месте в РПЛ, зато выиграл Кубок России.
  • Зарема в мае 2021-го стала членом совета директоров клуба, но через 18 дней покинула его.

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 11:11
Комментарии10
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    Рейтинг: +102

    rac531 35 минут назад

    Сколько же мерзости и грязи выливается в угоду МИЛЛЕРУ, ДЮКОВУ и прочими мразями на женщину.
    Но ни одна сволочь не может привести ни одного примера ее некомпетентности - только истерика старых импотентов)
    Вот несколько цитат. ВОЗРАЗИТЕ!

    «Отмененные голы, спорные штрафные, левые пенальти. Это уже проходили с Тедеско. Так же кричали, что надо лучше тренировать и реализовать свои моменты.
    Годы идут, а судить грамотно в России так и не научились. Дежавю какое-то» 13.03.2022 https://playmaker24.ru/zarema-salihova-cudit-v-rossii-tak-i-ne-nauchilis-187091/

    «Если бы наш футболист наступил на голеностоп так грубо, то была бы непременно красная.
    Фол на Айртоне естественно не замечается. Мы в Нижнем Новгороде другого не ждали»
    https://sportrbc.ru/n

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    Рейтинг: +102

    rac531 40 минут назад

    В Советском Союзе чтили женщин матерей! Особенно многодетных.
    Сейча же, по мнению желтых шелкоперов, различных маразматиков и абсолютных импотентов, материнство - тема для осмеяния и публичного  остракизма.
    Вот и отличие СОВЕТСКОЙ И СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ)

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    Рейтинг: +102

    rac531 46 минут назад

    Сколько же мерзости и грязи выливается в угоду МИЛЛЕРУ, ДЮКОВУ и прочими мразями на женщину.
    Но ни одна сволочь не может привести ни одного примера ее некомпетентности - только истерика старых импотентов)
    Вот несколько цитат. ВОЗРАЗИТЕ!

    «Отмененные голы, спорные штрафные, левые пенальти. Это уже проходили с Тедеско. Так же кричали, что надо лучше тренировать и реализовать свои моменты.
    Годы идут, а судить грамотно в России так и не научились. Дежавю какое-то» 13.03.2022 https://playmaker24.ru/zarema-salihova-cudit-v-rossii-tak-i-ne-nauchilis-187091/

    «Если бы наш футболист наступил на голеностоп так грубо, то была бы непременно красная. Мартинс ничего ужасного не

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    Рейтинг: +1191

    Taps 1 час назад

    Гнусная брехливая баба.
    Своим пиз.дежом только подогревает ненависть к спартаку.

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    Рейтинг: +11229

    Алексей З 1 час назад

    Читаешь этого "специалиста" и вспоминаешь поговорку : "У отца было три сына , два умных , третий футболист".
    Клоун , у неё образование , тебе игравшему в футбол и не снилось.
    Для примера , Мауриньо и Тухель не играли в футбол , но это не мешает им в нём разбираться.
    У Абрамовича Грановская работала , так что Твой высер Канчельскис , говорит о твоём Х воспитании.

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    Рейтинг: +14277

    Fusballer > Алексей З 1 час назад

    Мауриньо и Тухель играли, пусть и не очень долго.

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    Рейтинг: +11229

    Алексей З > Fusballer 37 минут назад

    Я тоже на уровне Области...

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    Рейтинг: +23625

    JTherry 1 час назад

    "Зарема говорит резонансные вещи..."
    ...Зарема говорит правильные вещи, а обканчельскис, кроме злобных выпадов в ее адрес, ничего противопоставить не в силах... видимо, после развода у Андрюши развилась мизогиния - стойкое отвращение, ненависть в адрес женщин, под влиянием имеющейся у человека психопатии или шизофрении...

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    Рейтинг: +102

    rac531 > JTherry 45 минут назад

    Скорее всего у Канчельскиса абсолютная импотенция(

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    Рейтинг: +14277

    Fusballer 2 часа назад

    Зарема иногда говорит более здравые вещи, чем "профессионалы" от футбола.

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