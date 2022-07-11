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  • Канчельскис: «Зареме не надо бегать и кричать о футболе, как бабуся. Она не понимает, что это такое»

Канчельскис: «Зареме не надо бегать и кричать о футболе, как бабуся. Она не понимает, что это такое»

11 июля 2022, 11:11
7

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис недоволен медиаактивностью Заремы Салиховой – супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Зареме не надо бегать и кричать о футболе, как бабуся. В одно время так делала Смородская – забирала кубок у футболистов, целовала его.

Вы можете представить, чтобы президент «Баварии» или «Барселоны» носился с кубком по полю? Такого не может быть!

Зачем она высказывает свое мнение и кого-то критикует? Салихова вообще в футбол никогда в жизни не играла, она не понимает, что это такое.

Я, конечно, буду говорить. Или вы считаете, что я не прав? Каждый человек должен заниматься своим делом. Если я сейчас пойду в политику и буду про нее говорить, буду выглядеть странно.

Каждый должен заниматься своим делом. Одно дело – сидеть на кухне и что-то там говорить, и критиковать, а другое – на всю страну.

Зарема говорит резонансные вещи, все удивляются, но нужно играть в футбол. Пусть Салихова выйдет на поле, возьмет свисток и тренирует команду – тогда будут ее критиковать за результат», – сказал Канчельскис.

  • «Спартак» в прошлом сезоне финишировал на 10-м месте в РПЛ, зато выиграл Кубок России.
  • Зарема в мае 2021-го стала членом совета директоров клуба, но через 18 дней покинула его.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Канчельскис Андрей
Комментарии (7)
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Fusballer
1657527958
Зарема иногда говорит более здравые вещи, чем "профессионалы" от футбола.
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JTherry
1657530594
"Зарема говорит резонансные вещи..." ...Зарема говорит правильные вещи, а обканчельскис, кроме злобных выпадов в ее адрес, ничего противопоставить не в силах... видимо, после развода у Андрюши развилась мизогиния - стойкое отвращение, ненависть в адрес женщин, под влиянием имеющейся у человека психопатии или шизофрении...
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Taps
1657532797
Гнусная брехливая баба. Своим пиз.дежом только подогревает ненависть к спартаку.
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egorwlblytkin
1657537231
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