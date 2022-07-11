Канчельскис: «Зареме не надо бегать и кричать о футболе, как бабуся. Она не понимает, что это такое»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис недоволен медиаактивностью Заремы Салиховой – супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна.
«Зареме не надо бегать и кричать о футболе, как бабуся. В одно время так делала Смородская – забирала кубок у футболистов, целовала его.
Вы можете представить, чтобы президент «Баварии» или «Барселоны» носился с кубком по полю? Такого не может быть!
Зачем она высказывает свое мнение и кого-то критикует? Салихова вообще в футбол никогда в жизни не играла, она не понимает, что это такое.
Я, конечно, буду говорить. Или вы считаете, что я не прав? Каждый человек должен заниматься своим делом. Если я сейчас пойду в политику и буду про нее говорить, буду выглядеть странно.
Каждый должен заниматься своим делом. Одно дело – сидеть на кухне и что-то там говорить, и критиковать, а другое – на всю страну.
Зарема говорит резонансные вещи, все удивляются, но нужно играть в футбол. Пусть Салихова выйдет на поле, возьмет свисток и тренирует команду – тогда будут ее критиковать за результат», – сказал Канчельскис.
- «Спартак» в прошлом сезоне финишировал на 10-м месте в РПЛ, зато выиграл Кубок России.
- Зарема в мае 2021-го стала членом совета директоров клуба, но через 18 дней покинула его.