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  • Канчельскис: «Спартак» – бардак, а не клуб, скандальная команда»

Канчельскис: «Спартак» – бардак, а не клуб, скандальная команда»

11 июля 2022, 09:34
15

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал «Спартак».

«Спартак» – бардак, а не клуб, скандальная команда. Все время жалуются и жалуются. Когда девять раз становились чемпионами, никто не жаловался.

В нынешнем «Спартаке» нет футбольных людей, а раньше были – тот же Романцев! Я с ребятами общаюсь, я же знаю.

У них самая большая база болельщиков, народная команда, но, что сейчас с ними происходит? Даже в Европе знают о существовании такого клуба», – сказал Канчельскис.

  • «Спартак» стал 10-м в РПЛ-2021/22.
  • В субботу москвичи разгромно проиграли «Зениту» (0:4) в Суперкубке.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Канчельскис Андрей
Комментарии (15)
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mahan
1657523004
Всё правильно сказал.
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nik55
1657524016
а ты трепло
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Marley Bob
1657525592
То что Клуб доведён до плачевного состояния это очевидно.как и весь наш футбол,в целом.Команда безусловно нуждается в смене владельца.но вот виден ли на горизонте кто-то,кто реально может принести в Клуб серьезные положительные изменения?..
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NewLife
1657527306
Спартак был, есть и будет, а о тебе, как бы ты не пиарился, поливая это имя, скоро забудут.
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JTherry
1657529369
канчельскис - бардак, а не критик... тренером не стал, поскольку знаниями и умением бог обделил, из последнего клуба из Узбекистана выгнали за профнепригодность, так не лучше ли помолчать в тряпочку..? "твое мнение никому не интересно" - как в свое время сказал Якин журналисту... у него даже в фамилии закодировано слово "кончил", только чисто литовский вариант...)
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alp
1657529398
не понимаю, на что спартаковские обижаются? все правильно сказал канчельскисю не футбольный клуб а скандальный. все че та возмущаются, скандалят. об игре забыли совсем. результат на лицо - 10 место и очередная затрещина от Зенита
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Теркчанин
1657532445
как м.б. порядок в свинарнике? Конечно бардак.
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derrik2000
1657538008
"«Спартак» – бардак, а не клуб, скандальная команда." Ну, не прав - и всё тут! Нужно отделять "клуб", "команду" от её хозяев. А все остальные - люди подневольные. У них "оклад жалованья". Что прикажут, то и сделают. А полудурочная пресс-служба ещё и "накреативит". )))))))))))))
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alefreddy
1657543518
сам после карьеры игрока нигде не пристроился а языком чесать все мастера
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BVG4
1657547784
Если одним словом -Сбардак.
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