Канчельскис: «Спартак» – бардак, а не клуб, скандальная команда»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал «Спартак».

«Спартак» – бардак, а не клуб, скандальная команда. Все время жалуются и жалуются. Когда девять раз становились чемпионами, никто не жаловался.

В нынешнем «Спартаке» нет футбольных людей, а раньше были – тот же Романцев! Я с ребятами общаюсь, я же знаю.

У них самая большая база болельщиков, народная команда, но, что сейчас с ними происходит? Даже в Европе знают о существовании такого клуба», – сказал Канчельскис.