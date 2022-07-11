Канчельскис: «Спартак» – бардак, а не клуб, скандальная команда»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал «Спартак».
«Спартак» – бардак, а не клуб, скандальная команда. Все время жалуются и жалуются. Когда девять раз становились чемпионами, никто не жаловался.
В нынешнем «Спартаке» нет футбольных людей, а раньше были – тот же Романцев! Я с ребятами общаюсь, я же знаю.
У них самая большая база болельщиков, народная команда, но, что сейчас с ними происходит? Даже в Европе знают о существовании такого клуба», – сказал Канчельскис.
- «Спартак» стал 10-м в РПЛ-2021/22.
- В субботу москвичи разгромно проиграли «Зениту» (0:4) в Суперкубке.
Источник: «РБ Спорт»