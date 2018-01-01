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Канчельскис: «Спартак» – бардак, а не клуб, скандальная команда»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал «Спартак».

«Спартак» – бардак, а не клуб, скандальная команда. Все время жалуются и жалуются. Когда девять раз становились чемпионами, никто не жаловался.

В нынешнем «Спартаке» нет футбольных людей, а раньше были – тот же Романцев! Я с ребятами общаюсь, я же знаю.

У них самая большая база болельщиков, народная команда, но, что сейчас с ними происходит? Даже в Европе знают о существовании такого клуба», – сказал Канчельскис.

  • «Спартак» стал 10-м в РПЛ-2021/22.
  • В субботу москвичи разгромно проиграли «Зениту» (0:4) в Суперкубке.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +16303

    Cleaner 11 минут назад

    Предлагаю переименовать ФК Спартак в ФК Зарема!

    Команда то "скандальная" и новое название будет полностью соответствовать ее характеру.

    Кто за? Голосуем!..)))

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    Рейтинг: +1464

    fakeid > Cleaner 1 минуту назад

    заремба

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    Рейтинг: +1754

    mahan 15 минут назад

    Всё правильно сказал.

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