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Лева Би-2: «На Суперкубке ничего не заработал, кроме нервов»

Солист группы «Би-2» Лева Би-2 дал комментарий после выступления после матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» (4:0). Артист болеет за москвичей, и ему не заплатили.

«Мы приехали в Питер поддержать «Спартак». Разговора о гонораре не было вообще – играли бесплатно. Жили в гостинице, в которой всегда останавливаемся. Обратно улетел на лоукостере. Билеты оплатили организаторы.

Кроме нервов, ничего не заработал. Но нерв футбольного противостояния Москва – Питер почувствовал», – сказал артист.

  • «Спартак» потерпел крупнейшее поражение в истории Суперкубка России.
  • Турнир из одного матча проводится с 2003 года.
  • «Зенит» взял этот трофей 7-й раз.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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Комментарии12
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    Рейтинг: +980

    qawzsexdr 9 минут назад

    За тягомотину которую развёл на сцене?

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    Рейтинг: +289

    Chehofff 29 минут назад

    Лева, знал бы ты, сколько твоё выступление стоило по сметам РФС.

    0
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    Рейтинг: +1740

    Vitaga 39 минут назад

    постарел то как... видимо образ жизни совсем нездоровый. песню выбрал совсем не в тему.. лучше бы спел - какой русский не пьет....)

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    Рейтинг: +7206

    BarStep 1 час назад

    «Мы приехали в Питер поддержать «Спартак»

    Алё, Лева, за поддержать любимую команду денег не платят..
    Не знал?
    А за не поддержать СВО, вообще гонят взашей., в нормальных организациях!
    Алё, РПЛ (РФС), а вы с кем???

    0
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    Рейтинг: +359

    Феникс 28 > BarStep 1 час назад

    "Патриотизм — это вечная верность Родине и верность правительству, только когда оно того заслуживает.“
    Марк Твен

    2
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    Рейтинг: +7206

    BarStep > Феникс 28 46 минут назад

    Воскресенье ж сегодня!

    Ааа, понятно, - дежурненьким тебя сегодня от хохломордых назначили на бомбе..
    Печалька..

    1
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    Рейтинг: +359

    Феникс 28 > BarStep 22 минуты назад

    Алё, Лева, за поддержать любимую команду денег не платят.======А за поддержку СВО платят. На Z митингах концертах всяким там певцам ртом по миллиону рублей.

    0
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    Рейтинг: +8535

    R_a_i_n > Феникс 28 13 минут назад

    Марк Твен для нас не авторитет.

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    Рейтинг: +767

    Suvorov51 > Феникс 28 5 минут назад

    ТАК ТЫ ЕЩЕ ЖИВОЙ ИЛИ КАК БЫ ЖИВОЙ?

    0
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    Рейтинг: +3837

    Беспонтий 1 час назад

    незачётная попытка обелить себя от неизвестно чего перед властью
    теперь лоукостер до австралии
    на этот раз надолго

    1
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    Рейтинг: +11676

    BRO_football 1 час назад

    А ты что думал? Хотел на двух стульях усидеть? Сохранить свою позицию против спецоперации и ещё денежки за концерты в России получить?

    3
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    Рейтинг: +469

    gunstilzit 1 час назад

    Пишут про 50000 евро за 15 минут.

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