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Лева Би-2: «На Суперкубке ничего не заработал, кроме нервов»

10 июля 2022, 13:54
16

Солист группы «Би-2» Лева Би-2 дал комментарий после выступления после матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» (4:0). Артист болеет за москвичей, и ему не заплатили.

«Мы приехали в Питер поддержать «Спартак». Разговора о гонораре не было вообще – играли бесплатно. Жили в гостинице, в которой всегда останавливаемся. Обратно улетел на лоукостере. Билеты оплатили организаторы.

Кроме нервов, ничего не заработал. Но нерв футбольного противостояния Москва – Питер почувствовал», – сказал артист.

  • «Спартак» потерпел крупнейшее поражение в истории Суперкубка России.
  • Турнир из одного матча проводится с 2003 года.
  • «Зенит» взял этот трофей 7-й раз.

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Источник: страница Левы Би-2 в VK
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (16)
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gunstilzit
1657451393
Пишут про 50000 евро за 15 минут.
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BRO_football
1657452686
А ты что думал? Хотел на двух стульях усидеть? Сохранить свою позицию против спецоперации и ещё денежки за концерты в России получить?
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Беспонтий
1657452964
незачётная попытка обелить себя от неизвестно чего перед властью теперь лоукостер до австралии на этот раз надолго
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BarStep
1657453208
«Мы приехали в Питер поддержать «Спартак» Алё, Лева, за поддержать любимую команду денег не платят.. Не знал? А за не поддержать СВО, вообще гонят взашей., в нормальных организациях! Алё, РПЛ (РФС), а вы с кем???
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Vitaga
1657456004
постарел то как... видимо образ жизни совсем нездоровый. песню выбрал совсем не в тему.. лучше бы спел - какой русский не пьет....)
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Chehofff
1657456562
Лева, знал бы ты, сколько твоё выступление стоило по сметам РФС.
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qawzsexdr
1657457755
За тягомотину которую развёл на сцене?
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TOMSON
1657461418
Вообще очень странный выбор артистов. Максим, би 2 в шарфике Спартака и Розенбаум. Как будто победы Питерцев в Питере не ждали
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semm
1657471674
Стареющий бисексуал Лёва приехал к Губернатору Беглову - но чуть унёс ноги с Петровского; одно дело вертеть очком при старых извращенцах -а "болелы" не любят "геев против Z" - надо думать где петь
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