Лева Би-2: «На Суперкубке ничего не заработал, кроме нервов»

Солист группы «Би-2» Лева Би-2 дал комментарий после выступления после матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» (4:0). Артист болеет за москвичей, и ему не заплатили.

«Мы приехали в Питер поддержать «Спартак». Разговора о гонораре не было вообще – играли бесплатно. Жили в гостинице, в которой всегда останавливаемся. Обратно улетел на лоукостере. Билеты оплатили организаторы.

Кроме нервов, ничего не заработал. Но нерв футбольного противостояния Москва – Питер почувствовал», – сказал артист.