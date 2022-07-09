Боярский: «Зенит» не оставил шанса «Спартаку» не только на этот сезон, но и на следующий»

Народный артист РСФСР Михаил Боярский прокомментировал победу «Зенита» над «Спартаком» (4:0) в матче за Суперкубок России.

«Результат по игре, слова излишни здесь, всe в порядке, сделали то, что хотели. Я поздравляю Сергея Семака, Анатолия Тимощука и всю нашу команду с замечательной победой.

Не оставили «Спартаку» вообще ни единого шанса, не только на этот сезон, но и на следующий тоже. Этой победой «Зенит» уже определил чемпионство этого сезона», – сказал Боярский.