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Федотов озвучил свою позицию по трансферам боссам ЦСКА: «Переговоры идут»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о диалоге с руководством клуба.

«Клубу свою позицию по трансферам я озвучил. Трансферы любят тишину. Переговоры идут. Вы же видите, нас мало», – сказал Федотов.

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Источник: «Чемпионат»

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