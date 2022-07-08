Федотов озвучил свою позицию по трансферам боссам ЦСКА: «Переговоры идут»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о диалоге с руководством клуба.
«Клубу свою позицию по трансферам я озвучил. Трансферы любят тишину. Переговоры идут. Вы же видите, нас мало», – сказал Федотов.
- ЦСКА стартует в РПЛ 16 июля домашним матчем с «Уралом».
- Федотов возглавил команду вместо Алексея Березуцкого.
- Этим летом клуб подписал только правого защитника Милана Гайича.
- В то же время ушли Эмиль Бохинен, Гоча Гогричиани, Марио Фернандес, Ильзат Ахметов, Хердур Магнуссон, Алан Дзагоев, Юсуф Языджи, Жан-Филипп Гбамен, Чидера Эджуке и Арнор Сигурдссон.
Источник: «Чемпионат»