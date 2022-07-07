«Ленинград» не выступит на Суперкубке из-за решения Беглова. Ранее группа записала о нем клип

Группа «Ленинград» не выступит на матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» из-за позиции губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

«Ленинград» не будет выступать на Суперкубке. Вместо них запланировано выступление группы «Танцы Минус».

Представители «Ленинграда» отказались комментировать данную информацию и предложили задавать все вопросы РФС.

РФС все ещe надеется согласовать с Правительством Петербурга выступление Шнурова, но шансов очень мало, так как Беглов жестко против», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».

Ранее «Ленинград» выпустил клип о Беглове, в котором спел о некачественной уборке улиц в Санкт-Петербурге.