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  • «Ленинград» не выступит на Суперкубке из-за решения Беглова. Ранее группа записала о нем клип

«Ленинград» не выступит на Суперкубке из-за решения Беглова. Ранее группа записала о нем клип

7 июля 2022, 14:41
20

Группа «Ленинград» не выступит на матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» из-за позиции губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

«Ленинград» не будет выступать на Суперкубке. Вместо них запланировано выступление группы «Танцы Минус».

Представители «Ленинграда» отказались комментировать данную информацию и предложили задавать все вопросы РФС.

РФС все ещe надеется согласовать с Правительством Петербурга выступление Шнурова, но шансов очень мало, так как Беглов жестко против», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».

Ранее «Ленинград» выпустил клип о Беглове, в котором спел о некачественной уборке улиц в Санкт-Петербурге.

  • Ранее РФС сообщал, что на Суперкубке выступят «Ленинград», МакSим, Александр Розенбаум, Эдуард Хиль-младший и Би-2.
  • Матч состоится 9 июля на «Газпром Арене».
  • 8 июля «Зенит» и «Спартак» проведут ретроматч.

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (20)
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Беспонтий
1657194642
сижу хихикнуть хочется но гордо и практически без повода умора от родного города
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acor94
1657195136
Нужен новый телеграм канал : Беглов против.
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R_a_i_n
1657196386
Ну конечно))) Барин сам выбирает себе шутов на потеху. Вот так Питеру и отдали финал. Позор какой-то. Вот лучше бы в Калининграде.
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Vitaga
1657196446
сочувствую Питеру - таких тупых руководителей досадно иметь во главе такого города
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alex1951
1657197958
Матершинников долой! Уходи ты на покой.... Вот ,когда Беглов умрет, Шнур всю власть там заберет!)))) И начнется там лафа,Шнур с Зенитом до утра, Будут кушать,выпивать - и на все им наплевать! Кто согласен здесь со мной,приглашу на ,,водопой,,!)))))
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АлексМак
1657205632
эээх, вот уж этот Беглов....
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Garrincha58
1657206011
и здесь политика и закулисные игры
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Artemka444
1657206065
Пора снимать Беглова так то!!!
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Давид59
1657206136
Что-то я не врубаюсь. Ну против выступления Шнура Беглов. И что? Он что хозяин стадиона. Или царь всея Петербурга. Не нравится Шнур - сиди дома, слушай того, кто нравится. Всё оооочень запущено.
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моэм
1657206804
Так мстить используя служебное положение просто низость .... вот каких губернаторов выбирает себе типа КУЛЬТУРНАЯ столица России .... ничего не поделать выбрали такого губера в полном соответствии со своим КУЛЬТУРНЫМ уровнем .
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