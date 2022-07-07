«Ленинград» не выступит на Суперкубке из-за решения Беглова. Ранее группа записала о нем клип

Группа «Ленинград» не выступит на матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» из-за позиции губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
«Ленинград» не будет выступать на Суперкубке. Вместо них запланировано выступление группы «Танцы Минус».
Представители «Ленинграда» отказались комментировать данную информацию и предложили задавать все вопросы РФС.
РФС все ещe надеется согласовать с Правительством Петербурга выступление Шнурова, но шансов очень мало, так как Беглов жестко против», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».
Ранее «Ленинград» выпустил клип о Беглове, в котором спел о некачественной уборке улиц в Санкт-Петербурге.
- Ранее РФС сообщал, что на Суперкубке выступят «Ленинград», МакSим, Александр Розенбаум, Эдуард Хиль-младший и Би-2.
- Матч состоится 9 июля на «Газпром Арене».
- 8 июля «Зенит» и «Спартак» проведут ретроматч.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»