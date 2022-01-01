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«Ленинград» не выступит на Суперкубке из-за решения Беглова. Ранее группа записала о нем клип

Группа «Ленинград» не выступит на матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» из-за позиции губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

«Ленинград» не будет выступать на Суперкубке. Вместо них запланировано выступление группы «Танцы Минус».

Представители «Ленинграда» отказались комментировать данную информацию и предложили задавать все вопросы РФС.

РФС все ещe надеется согласовать с Правительством Петербурга выступление Шнурова, но шансов очень мало, так как Беглов жестко против», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».

Ранее «Ленинград» выпустил клип о Беглове, в котором спел о некачественной уборке улиц в Санкт-Петербурге.

  • Ранее РФС сообщал, что на Суперкубке выступят «Ленинград», МакSим, Александр Розенбаум, Эдуард Хиль-младший и Би-2.
  • Матч состоится 9 июля на «Газпром Арене».
  • 8 июля «Зенит» и «Спартак» проведут ретроматч.

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +2900

    acor94 11 минут назад

    Ленинград - Меня зовут Шнур:

    Танцы минус или танцы плюс
    Я не люблю ни нытье ни блюз.

    0
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    Рейтинг: +2900

    acor94 13 минут назад

    Нужен новый телеграм канал : Беглов против.

    0
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    Рейтинг: +160

    NET VOINE 13 минут назад

    Сколько заплатили бы Ленинграду за выступление ?

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +3716

    Беспонтий 21 минуту назад

    сижу
    хихикнуть хочется
    но гордо
    и практически без повода


    умора от родного города

    0
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