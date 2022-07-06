Журналист Егоров объяснил причину «возни» вокруг Кубка РПЛ

Бывший журналист «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров высказался насчет готовящегося введения Кубка РПЛ.

«Вся возня, интрига и негатив исключительно из-за того, что все деньги достаются РПЛ и клубам.

На собраниях в РПЛ, рабочих группах говорятся конкретные вещи – про деньги. Это решение финансовых задач, это интенсивные матчи (то, о чем говорили вы, Александр Валерьевич Дюков), это заполнение пауз во время еврокубков. Герман Ткаченко недавно сказал то, что все в футбольном мире обсуждают и понимание тут уже суровое – нас не будет в еврокубках лет пять-семь, денег от еврокубков не будет, рейтинга не будет.

Не так давно президент Владимир Путин сказал (или там было распоряжение, поручение – не знаю, как правильно) о том, что надо создавать свои конкурентные турниры. Можно спорить о нюансах, но Кубок РПЛ – хороший, конкурентный турнир«, – написал Егоров.