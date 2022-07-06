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  • Актер Белоголовцев: «Спартак» – это бренд, а «Зенит» – вытянутые за уши выскочки»

Актер Белоголовцев: «Спартак» – это бренд, а «Зенит» – вытянутые за уши выскочки»

6 июля 2022, 22:37
27

Шоумен, актер Сергей Белоголовцев поделился ожиданиями от ретроматча между «Зенитом» и «Спартаком». Он болеет за москвичей.

«В матче ветеранов «Спартака» и «Зенита» главную роль сыграет в какой форме находятся экс-футболисты. К примеру, Андрей Тихонов в лучшей форме, чем Владислав Радимов. У Андрея ни капли лишнего веса, он подтянутый, а Владик чуть-чуть толстоват.

Если без подколок, то мне ужасно нравится эта идея. Думаю, что ветераны красно-белых победят, потому что их гораздо чаще хотят видеть на матчах такого рода, они чаще играют вместе, сыгранны, и в лучшей форме, чем петербуржцы.

«Спартак» – это бренд, имя, а «Зенит» – это вытянутые за уши выскочки, которые, по большому счету, никому не интересны в этой стране», – считает Белоголовцев.

  • Ретроматч на «Петровском» состоится 8 июля. Его покажет «Матч ТВ».

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (27)
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Купа Купыч
1657136897
Звиздунов паленку принял.
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kazak1975
1657137617
Что это за че пушилло, что его мнение тут вывешивают? Я этого додика впервые вижу. Опять блевонтины на вентилятор набрасывают.
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SpartakMoskwa
1657137921
Все зависит от поколений, у Спартака сильнее легенды 90-х у Зенита середины нулевых, а так сравнить такое лучше не стоит, я уважаю и Зенитовских легенд и Спартаковских и те и те в сборной феерили
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2easy
1657138557
Ну бывает, что тут скажешь?! Ну с головой у дяди что-то не так... Может из штопора выходит. ЦСКА и Зенит кубок УЕФА брали, а спартак что? Ни-че-го.
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Ловкий Бубен
1657139187
Зенит такой же брэнд как и Спартак, заслуги Спартака никто не отрицает, неудобно за дядечку, головушкой не вышел, думать нужно когда рот открываешь, выскочками называют тех кто быстро пропадает со сцены, как бы вам не прослыть таковыми если не начнёте работать
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Salt-N-Pepa
1657142018
Полностью согласен с Сергеем!!! Зенит- притянутый за уши клуб. В советские и догазпромовские времена видевший лишь подвал таблицы, оставленный на юбилей Ленинграда в вышке и прозябающий в первом дивизионе с одним допотопным трофеем 1984 года. Не рулил бы газпром, зеня так и прозябала бы с первого дивизиона на второй. Липовый чемпион)))
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_Marqella_
1657143531
Дурачок какой то,хрень несёт...кто это такой ??
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Беспонтий
1657166863
актёр сериала 33 кв сантиметра мозга
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nik55
1657169072
согласен на все 100
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SLADE2019
1657169297
Тот случай, когда не поспоришь. И не надо зенитовским злиться. Это всегда была средненькая команда, даже когда умудрилась союзный чемпионат выиграть. Имеется в виду в догазпромовскую эпоху.
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