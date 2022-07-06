Актер Белоголовцев: «Спартак» – это бренд, а «Зенит» – вытянутые за уши выскочки»

Шоумен, актер Сергей Белоголовцев поделился ожиданиями от ретроматча между «Зенитом» и «Спартаком». Он болеет за москвичей.

«В матче ветеранов «Спартака» и «Зенита» главную роль сыграет в какой форме находятся экс-футболисты. К примеру, Андрей Тихонов в лучшей форме, чем Владислав Радимов. У Андрея ни капли лишнего веса, он подтянутый, а Владик чуть-чуть толстоват.

Если без подколок, то мне ужасно нравится эта идея. Думаю, что ветераны красно-белых победят, потому что их гораздо чаще хотят видеть на матчах такого рода, они чаще играют вместе, сыгранны, и в лучшей форме, чем петербуржцы.

«Спартак» – это бренд, имя, а «Зенит» – это вытянутые за уши выскочки, которые, по большому счету, никому не интересны в этой стране», – считает Белоголовцев.