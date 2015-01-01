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Актер Белоголовцев: «Спартак» – это бренд, а «Зенит» – вытянутые за уши выскочки»

Шоумен, актер Сергей Белоголовцев поделился ожиданиями от ретроматча между «Зенитом» и «Спартаком». Он болеет за москвичей.

«В матче ветеранов «Спартака» и «Зенита» главную роль сыграет в какой форме находятся экс-футболисты. К примеру, Андрей Тихонов в лучшей форме, чем Владислав Радимов. У Андрея ни капли лишнего веса, он подтянутый, а Владик чуть-чуть толстоват.

Если без подколок, то мне ужасно нравится эта идея. Думаю, что ветераны красно-белых победят, потому что их гораздо чаще хотят видеть на матчах такого рода, они чаще играют вместе, сыгранны, и в лучшей форме, чем петербуржцы.

«Спартак» – это бренд, имя, а «Зенит» – это вытянутые за уши выскочки, которые, по большому счету, никому не интересны в этой стране», – считает Белоголовцев.

  • Ретроматч на «Петровском» состоится 8 июля. Его покажет «Матч ТВ».

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Источник: Metaratings

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Комментарии10
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    Рейтинг: +13078

    playsh 19 минут назад

    Ребята,какая разница,какой будет результат,на.е.б.енимся всё одно,вместе.Удачи Всем.

    0
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    Рейтинг: +2072

    Ловкий Бубен 27 минут назад

    Зенит такой же брэнд как и Спартак, заслуги Спартака никто не отрицает, неудобно за дядечку, головушкой не вышел, думать нужно когда рот открываешь, выскочками называют тех кто быстро пропадает со сцены, как бы вам не прослыть таковыми если не начнёте работать

    3
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    Рейтинг: +13078

    playsh > Ловкий Бубен 9 минут назад

    Спартак бренд столетний,Зенит бренд двадцатилетний.Динамо и ЦСКА тоже бренд.Поэтому и в звёздах разница.Давайте ещё поживём,время всё рассудит.Всем удачи.

    0
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    Рейтинг: +13

    2easy 38 минут назад

    Ну бывает, что тут скажешь?! Ну с головой у дяди что-то не так... Может из штопора выходит. ЦСКА и Зенит кубок УЕФА брали, а спартак что? Ни-че-го.

    3
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    Рейтинг: +567

    SpartakMoskwa 48 минут назад

    Все зависит от поколений, у Спартака сильнее легенды 90-х у Зенита середины нулевых, а так сравнить такое лучше не стоит, я уважаю и Зенитовских легенд и Спартаковских и те и те в сборной феерили

    3
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    Рейтинг: +426

    kazak1975 53 минуты назад

    Что это за че пушилло, что его мнение тут вывешивают? Я этого додика впервые вижу. Опять блевонтины на вентилятор набрасывают.

    1
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    Рейтинг: +1696

    Vitaga 56 минут назад

    если будут играть Аршавин Кержаков и другие их поколения - для ветеранов Спартака победить сомнительно. Радимова ставить в состав вообще не стоит

    1
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    Рейтинг: +739

    Suvorov51 > Vitaga 50 минут назад

    Согласен, если эти ребята выйдут будет трудно, на Спартак это Спартак, могут показать что еще кое что стоят, ну а что БУЛАНОВА, он только языком по одному месту ПРОМКВАСУ лизать

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    Рейтинг: +13078

    playsh > Vitaga 43 секунды назад

    Ежели бы могли сыграть Саша Мостовой,да Валера Карпин,но это фантастика.Я бы на Панова Сашу посмотрел с удовольствием...Ну и время сыграть хвальбишке хоть минут двадцать,это г-ну Жиркову.Может,он послу этого успокоится?

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    Рейтинг: +44

    Купа Купыч 1 час назад

    Звиздунов паленку принял.

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