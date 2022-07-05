Промес: «Наш трек с Егором Шипом и ST может стать гимном «Спартака»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал совместный клип с Егором Шипом и рэпером ST.
«В будущем эта песня может стать новым гимном клуба, посмотрим, но задачи заменить песню МакSим «Знаешь ли ты» у нас нет. Уверен, что мои одноклубники полюбят эту песню. Они оценят то, чем я занимаюсь помимо футбола», – сказал Промес.
- Промес ранее уже снимался в музыкальных клипах с зарубежными исполнителями.
- В прошлом сезоне Промес забил 11 голов и сделал 5 ассистов в 30 матчах.
- Промес играет за «Спартак» с 2014 года (с перерывом).
Источник: ТАСС