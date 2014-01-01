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Промес: «Наш трек с Егором Шипом и ST может стать гимном «Спартака»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал совместный клип с Егором Шипом и рэпером ST.

«В будущем эта песня может стать новым гимном клуба, посмотрим, но задачи заменить песню МакSим «Знаешь ли ты» у нас нет. Уверен, что мои одноклубники полюбят эту песню. Они оценят то, чем я занимаюсь помимо футбола», – сказал Промес.

  • Промес ранее уже снимался в музыкальных клипах с зарубежными исполнителями.
  • В прошлом сезоне Промес забил 11 голов и сделал 5 ассистов в 30 матчах.
  • Промес играет за «Спартак» с 2014 года (с перерывом).

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Источник: ТАСС

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Комментарии2
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    Рейтинг: +2579

    BlackMurder 6 минут назад

    Ппц, ну ладно боярский, ленинград у зенита, ладно Максим, ну шип вы че издеваетесь? А че не Моргенштерн?

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    Рейтинг: +15432

    Barmaleushka 1 час назад

    Какие-то "шипуны" гимны сочиняют .

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