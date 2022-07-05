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Ткаченко высказался о будущем Абрамовича в российском футболе

Агент Герман Ткаченко высказался о бывшем владельце «Челси» Романе Абрамовиче.

  • Абрамович в мае продал «Челси» из-за санкций.
  • Российский бизнесмен владел «Челси» с 2003 года.
  • Сообщалось, что он может купить «Спартак».

— После 24 февраля закрылась история «Челси» и Абрамовича, к которой вы имеете большое отношение. Грустно?

— Наоборот. Это гордая страничка — быть близким свидетелем тех событий. Честно ли они поступили в оценке и тех шагах? Не уверен.

— Приятно же читать, как Абрамовича поддерживают болельщики?

— Согласен. С одной стороны, там черствая, агрессивная бюрократия. А с другой — обычные люди, которые говорят, что «Челси» времен Абрамовича — это лучшее время в их жизни. Видя такое, можно испытывать гордость за это русское явление в футболе.

— Вы сразу понимали, чем все закончится?

— Такой сценарий читался. Они же мучали его с тех пор, когда не дали визу.

— У вас есть ощущение, что Абрамович насытился футболом?

— Нет. Но это не значит, что прямо сейчас он собирается покупать российский или турецкий клуб.

— Но вы не удивитесь, если фамилия Абрамович и слово футбол снова появятся рядом?

Если это произойдет в ближайшее время, конечно же, удивлюсь.

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Источник: Sport24

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Комментарии1
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    Рейтинг: +3452

    Enter2006 16 минут назад

    "Челси времен Абрамовича — это лучшее время в их жизни. Видя такое, можно испытывать гордость за это русское явление в футболе."

    - Гордость, "русское явление"? Для кого? Хах. Лучше бы эти миллиардные "явления" олигархов распространялись бы не на английский спорт а на Российский!!!

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