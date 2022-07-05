Ткаченко высказался о будущем Абрамовича в российском футболе

Агент Герман Ткаченко высказался о бывшем владельце «Челси» Романе Абрамовиче.
- Абрамович в мае продал «Челси» из-за санкций.
- Российский бизнесмен владел «Челси» с 2003 года.
- Сообщалось, что он может купить «Спартак».
— После 24 февраля закрылась история «Челси» и Абрамовича, к которой вы имеете большое отношение. Грустно?
— Наоборот. Это гордая страничка — быть близким свидетелем тех событий. Честно ли они поступили в оценке и тех шагах? Не уверен.
— Приятно же читать, как Абрамовича поддерживают болельщики?
— Согласен. С одной стороны, там черствая, агрессивная бюрократия. А с другой — обычные люди, которые говорят, что «Челси» времен Абрамовича — это лучшее время в их жизни. Видя такое, можно испытывать гордость за это русское явление в футболе.
— Вы сразу понимали, чем все закончится?
— Такой сценарий читался. Они же мучали его с тех пор, когда не дали визу.
— У вас есть ощущение, что Абрамович насытился футболом?
— Нет. Но это не значит, что прямо сейчас он собирается покупать российский или турецкий клуб.
— Но вы не удивитесь, если фамилия Абрамович и слово футбол снова появятся рядом?
— Если это произойдет в ближайшее время, конечно же, удивлюсь.