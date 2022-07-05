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Агент Ткаченко рассказал о самочувствии Галицкого, который борется с онкологией

Агент Герман Ткаченко высказался о «Краснодаре» и владельце клуба Сергее Галицком.

— Многих удивило, что «Краснодар» не рухнул по результатам и даже поднялся на четвертое место. Вы удивлены?

— Нет, только рад. Но, возможно, в этом сезоне им будет сложнее.

— Зато Галицкий наконец-то получил историю с 11 воспитанниками в составе.

— Дай бог ему любой радости, но уверен, что он точно об этом не думал. Его сейчас волнуют другие вещи. Хотя я иногда общаюсь с Галицким, он в хорошей эмоциональной форме. Они решают свои задачи: кого-то берут, кого-то отдают.

— Крыховяк вернулся.

— Поверьте, они были бы рады что-то изменить. У человека серьезный контракт на два года. Им всем еще с этим жить.

— Вы общались с Галицким после 24 февраля?

— Да. Но послушайте, я не Олег Тиньков, чтобы аутингом заниматься по кому-то другому. Дай Бог здоровья Сергею Николаевичу и его семье.

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Источник: Sport24

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05.07.2022 11:47
Комментарии3
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    Рейтинг: +122

    OlegMilleniumDaveBoiko198 5 июля, 13:34

    Желаю победы Галицкому в этой страшной борьбе и здоровья!!!

    1
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    Рейтинг: +486

    Sergh4 5 июля, 13:28

    Дай бог здоровья Галицкому.

    2
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    Рейтинг: +13087

    playsh 5 июля, 12:59

    Сергей Николаевич,дай тебе господь здоровья и удачи на радость команде Краснодар и всем её болельщикам.

    2
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