Сутормин не считает «Спартак» конкурентом «Зенита» в новом сезоне

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин назвал клубы, которые могут составить конкуренцию петербуржцам в новом сезоне РПЛ.

— Кто будет главным конкурентом «Зенита» в этом сезоне?

— Думаю, это может быть ЦСКА во главе с Федотовым. «Динамо» с «Краснодаром» тоже способны навязать борьбу. Чем больше будет хороших команд, тем лучше для нашего чемпионата. Конкуренция делает нас только сильнее.

— «Спартак» не конкурент?

— У них новый тренер. Ему необходимо время для адаптации. Посмотрим еще, кто из легионеров вернется. В целом в конце прошлого сезона «Спартак» показывал неплохой футбол, выиграл Кубок. Если они продолжат в том же духе, с ними будет непросто.

Вопрос в стабильности: ты можешь провести хорошо десять матчей, а потом провалиться. Все вот говорили, что «Динамо» составит «Зениту» конкуренцию. А в итоге они третьи.