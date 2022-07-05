Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сутормин не считает «Спартак» конкурентом «Зенита» в новом сезоне

Сутормин не считает «Спартак» конкурентом «Зенита» в новом сезоне

5 июля 2022, 11:41
6

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин назвал клубы, которые могут составить конкуренцию петербуржцам в новом сезоне РПЛ.

— Кто будет главным конкурентом «Зенита» в этом сезоне?

— Думаю, это может быть ЦСКА во главе с Федотовым. «Динамо» с «Краснодаром» тоже способны навязать борьбу. Чем больше будет хороших команд, тем лучше для нашего чемпионата. Конкуренция делает нас только сильнее.

«Спартак» не конкурент?

— У них новый тренер. Ему необходимо время для адаптации. Посмотрим еще, кто из легионеров вернется. В целом в конце прошлого сезона «Спартак» показывал неплохой футбол, выиграл Кубок. Если они продолжат в том же духе, с ними будет непросто.

Вопрос в стабильности: ты можешь провести хорошо десять матчей, а потом провалиться. Все вот говорили, что «Динамо» составит «Зениту» конкуренцию. А в итоге они третьи.

  • «Зенит» четырежды подряд выиграл РПЛ.
  • «Спартак» в прошлом сезоне занял 10-е место.
  • Новый сезон стартует 15 июля.

Еще по теме:
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита» 9
В «Динамо» прокомментировали интерес к Мостовому
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Сутормин Алексей
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Taps
1657011320
Спартак в ближайшие годы будет болтаться на 10-м месте. До тех пор пока Федун и его баба будут рулить.
Ответить
acor94
1657012601
Сутормин не сказал, что Спартак не конкурент, что за лажа в заголовке?
Ответить
nik55
1657013669
тебя футболистом тоже не считают
Ответить
derrik2000
1657015296
Давайте сначала хотя бы туров 10-12 сыграем, а потом и будем рассуждать, кто - кому - где - когда конкурент. А то, ведь, судьба-то может и какой-нибудь фортель выкинуть, и окажется, что это Зенит уже никому в первой десятке чемпионата не конкурент...
Ответить
Kollljan
1657016610
Сутормин не заявлял того, что написано в заголовке. Конкурентами Зенита являются 15 команд РПЛ, даже такие как Факел, Оренбург, Торпедо, ну и Спартак, в том числе.
Ответить
paracetamol
1657020283
Свинарник давно никому уже не конкурент. Будущий новичок ФНЛ!
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», второй новичок ЦСКА, «Динамо» хочет вернуть из Европы российского игрока и другие новости
02:00
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
01:42
Бубнов – об удалении Дивеева: «Зачем за половой орган хватаешь? Хорошо, по роже не дал!»
01:16
1
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
01:00
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
00:48
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
Реакция Соболева на повторение бомбардирского рекорда Кубка России
00:12
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Родиной»
Вчера, 23:46
1
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
3
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов
Вчера, 23:29
1
Все новости
Все новости
Семак ответил на вопрос об уходе Мостового из «Зенита» и покупке Головина
01:30
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
«Краснодар» едва не перехватил таланта у ЦСКА – мама футболиста настояла на переезде в Москву
Вчера, 23:58
1
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
3
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов
Вчера, 23:29
1
Аззи сделал заявление о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:39
1
«Краснодар» близок к покупке экс-партнера Роналду
Вчера, 22:10
1
Трансфер ЦСКА оказался на грани срыва
Вчера, 21:52
5
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака»
Вчера, 21:30
5
ЦСКА объявил имя второго летнего новичка
Вчера, 21:07
3
Радимов сказал, какого игрока не хватило «Спартаку» для победы над «Оренбургом»
Вчера, 20:39
1
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
Вчера, 20:20
10
Семак ответил на вопрос о сроках восстановления Вендела и Педро
Вчера, 20:06
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
Вчера, 19:19
8
Бородюк ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
Вчера, 19:07
1
Вердикт Радимова по скандальному пенальти «Зенита»
Вчера, 18:58
30
«Краснодар» может заплатить 15 миллионов за экс-игрока ЦСКА и «Динамо»
Вчера, 18:51
1
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
Вчера, 18:32
1
Президент «Фламенго» публично радовался продаже Платы в «Динамо»: «Больше не нужно искать его по ночному Рио»
Вчера, 17:50
3
Радимов – об удалении Дивеева: «Остаться без трусов было бы хуже»
Вчера, 17:40
3
Овчинников ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
Вчера, 17:01
7
Дасаев сказал, в чем сила нынешнего «Спартака»
Вчера, 16:56
10
Главный врач ЦСКА – о травме Гайича: «Удалось избежать самого страшного»
Вчера, 16:45
Канчельскис: «Где хваленая академия «Локомотива»? Там играют блатные»
Вчера, 16:16
6
Мартинс отреагировал на отказ «Динамо» подписывать его из-за проваленного медосмотра
Вчера, 15:55
6
Украинцы Малиновский и Батагов могут в ноябре приехать в Петербург
Вчера, 15:36
8
Бубнов назвал Кондакова «зенитовским выкормышем»: «Подлец уже в таком возрасте!»
Вчера, 15:24
33
Участнику ЧМ-2026 ищут клуб в РПЛ после срыва трансфера в «Динамо»
Вчера, 15:00
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+