Сутормин не считает «Спартак» конкурентом «Зенита» в новом сезоне

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин назвал клубы, которые могут составить конкуренцию петербуржцам в новом сезоне РПЛ.
— Кто будет главным конкурентом «Зенита» в этом сезоне?
— Думаю, это может быть ЦСКА во главе с Федотовым. «Динамо» с «Краснодаром» тоже способны навязать борьбу. Чем больше будет хороших команд, тем лучше для нашего чемпионата. Конкуренция делает нас только сильнее.
— «Спартак» не конкурент?
— У них новый тренер. Ему необходимо время для адаптации. Посмотрим еще, кто из легионеров вернется. В целом в конце прошлого сезона «Спартак» показывал неплохой футбол, выиграл Кубок. Если они продолжат в том же духе, с ними будет непросто.
Вопрос в стабильности: ты можешь провести хорошо десять матчей, а потом провалиться. Все вот говорили, что «Динамо» составит «Зениту» конкуренцию. А в итоге они третьи.
- «Зенит» четырежды подряд выиграл РПЛ.
- «Спартак» в прошлом сезоне занял 10-е место.
- Новый сезон стартует 15 июля.