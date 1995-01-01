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Сутормин не считает «Спартак» конкурентом «Зенита» в новом сезоне

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин назвал клубы, которые могут составить конкуренцию петербуржцам в новом сезоне РПЛ.

— Кто будет главным конкурентом «Зенита» в этом сезоне?

— Думаю, это может быть ЦСКА во главе с Федотовым. «Динамо» с «Краснодаром» тоже способны навязать борьбу. Чем больше будет хороших команд, тем лучше для нашего чемпионата. Конкуренция делает нас только сильнее.

«Спартак» не конкурент?

— У них новый тренер. Ему необходимо время для адаптации. Посмотрим еще, кто из легионеров вернется. В целом в конце прошлого сезона «Спартак» показывал неплохой футбол, выиграл Кубок. Если они продолжат в том же духе, с ними будет непросто.

Вопрос в стабильности: ты можешь провести хорошо десять матчей, а потом провалиться. Все вот говорили, что «Динамо» составит «Зениту» конкуренцию. А в итоге они третьи.

  • «Зенит» четырежды подряд выиграл РПЛ.
  • «Спартак» в прошлом сезоне занял 10-е место.
  • Новый сезон стартует 15 июля.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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