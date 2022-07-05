Стали известны два условия, при которых Роналду покинет «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» готов продать нападающего Криштиану Роналду при выполнении двух условий:
1. Роналду продолжит карьеру в другом чемпионате.
2. Новый клуб готов взять на себя последние 12 месяцев контракта португальца на 500 тысяч фунтов в неделю.
- Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «Юнайтед» после возвращения в августе 2021 года.
- Его контракт с клубом рассчитан до следующего лета.
- Сегодня 37-летний футболист пропустил первую тренировку команды после отпуска, сославшись на семейные обстоятельства.
Источник: ESPN