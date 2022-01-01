Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
2 Тест: сразись с высшим разумом
Тест: сразись с высшим разумом
3 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?

Стали известны два условия, при которых Роналду покинет «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» готов продать нападающего Криштиану Роналду при выполнении двух условий:

1. Роналду продолжит карьеру в другом чемпионате.

2. Новый клуб готов взять на себя последние 12 месяцев контракта португальца на 500 тысяч фунтов в неделю.

  • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «Юнайтед» после возвращения в августе 2021 года.
  • Его контракт с клубом рассчитан до следующего лета.
  • Сегодня 37-летний футболист пропустил первую тренировку команды после отпуска, сославшись на семейные обстоятельства.

Новости по теме
«Манчестер Юнайтед» готов отпустить Роналду, но при одном условии 7
Роналду прибыл на базу сборной Португалии. Он пропустил сегодняшнюю тренировку «МЮ»
«Челси» может купить Роналду. Решение примет Тухель – давний поклонник португальца
Источник: ESPN

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 08:32
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11