Стали известны два условия, при которых Роналду покинет «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» готов продать нападающего Криштиану Роналду при выполнении двух условий:

1. Роналду продолжит карьеру в другом чемпионате.

2. Новый клуб готов взять на себя последние 12 месяцев контракта португальца на 500 тысяч фунтов в неделю.