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Гурцкая рассказал, при каком условии Федун продаст «Спартак»

Агент Тимур Гурцкая назвал условие, при котором Леонид Федун может покинуть «Спартак».

— Мне кажется, что Федун покинет «Спартак» в течение года. Процесс будет происходить поэтапно.

— Может быть.

— А предпосылки есть?

— Если затянется дисквалификация российских клубов, думаю, что да. Тогда история Федуна в «Спартаке» закончится.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2022/23.
  • Сборная России не играет в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 18:51
Комментарии3
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    Рейтинг: +10977

    Алексей З 17 минут назад

    Где бы покупателя найти ?
    Хотя есть вариант.
    Лужники и Москва .

    0
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  • ...
    Рейтинг: +339

    Stavr007 1 час назад

    побыстрее бы ушел, хочется уж посмотреть как новый владелец будет управлять клубом и взглянуть на лица хейтеров лени если все выйдет еще хуже

    0
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  • ...
    Рейтинг: +1101

    alefreddy 2 часа назад

    уж не сам ли претендент?

    0
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