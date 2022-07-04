Гурцкая рассказал, при каком условии Федун продаст «Спартак»

Агент Тимур Гурцкая назвал условие, при котором Леонид Федун может покинуть «Спартак».

— Мне кажется, что Федун покинет «Спартак» в течение года. Процесс будет происходить поэтапно.

— Может быть.

— А предпосылки есть?

— Если затянется дисквалификация российских клубов, думаю, что да. Тогда история Федуна в «Спартаке» закончится.