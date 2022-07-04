Гурцкая рассказал, при каком условии Федун продаст «Спартак»

Агент Тимур Гурцкая назвал условие, при котором Леонид Федун может покинуть «Спартак».
— Мне кажется, что Федун покинет «Спартак» в течение года. Процесс будет происходить поэтапно.
— Может быть.
— А предпосылки есть?
— Если затянется дисквалификация российских клубов, думаю, что да. Тогда история Федуна в «Спартаке» закончится.
- УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2022/23.
- Сборная России не играет в Лиге наций.
- Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.
Источник: «Спорт-Экспресс»